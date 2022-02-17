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вчера, 20:42

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Райо Вальекано». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.75. Вероятность ничьи оценивается в 2.90, а поражение доступно по котировке 2.85.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.60, а за «верх» — 2.35.

Пропускают матч

«Эльче»: Бойе Лукас — Травма лодыжки, Понсе Эсекель — Травма колена.

«Райо Вальекано»: Меркеланс Мартин — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «пчёлы» на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Зелено-полосатые» отстают на 5 очков.

За последние пять матчей «Эльче» и «Райо Вальекано» набрали соответственно 10 и 1 очко. Разница мячей +2 и -8 в пользу хозяев.

Соотношение ожидаемых забитых и пропущенных голов (xG) по версии Footystats:

«Эльче»: 0.87 — 1.64, дома 1.08 — 1.37.

«Райо Вальекано»: 1.51 — 1.39, в гостях 1.25 — 1.55.

Реальность же такова:

«Эльче»: 1.08 — 1.38, дома 1.18 — 1.00.

«Райо Вальекано»: 1.17 — 1.17, в гостях 0.64 — 1.73.

Из чего делаем вывод, что «Эльче» при своих болельщиках забивает чаще, чем должен, а «Райо Вальекано» при чужих реже. Дома мяч из сетки своих ворот «Эльче» достает реже, чем ошибаются их защитники, а «Райо Вальекано» при чужих чаще.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счета 1:1 или 2:1. Кстати, коэффициенты на такие счета 5.10 и 11.50 соответственно.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:1, 2:0, 2:3, 1:1, 1:1).

«Райо Вальекано» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 2:0, 2:3, 1:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.89. А также обратите внимание, что «Райо» — одна их худших выездных команд.