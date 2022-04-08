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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Реал Сосьедад». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.98. Вероятность ничьи оценивается в 3.45, а поражение доступно по котировке 3.85.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.68, а за «верх» — 2.20.

Пропускают матч

«Эльче»: Пасторе Хавьер — Красная карточка.

«Реал Сосьедад»: Монреаль Начо — Травма колена, Покорны Петер — Травма, Барренетчеа Андер — Мышечная травма, Ойарсабаль Микель — Травма колена, Фернандес Карлос — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «короли» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Зелено-полосатые» отстают на 19 очков.

За последние пять матчей «Реал Сосьедад» и «Эльче» набрали соответственно 10 и 3 очка. Разница мячей -5 и +1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Эльче»: 1.03 — 1.40, дома 1.14 — 1.07.

«Реал Сосьедад»: 1.00 — 0.97, в гостях 1.20 — 1.53.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Во всех пяти последних играх между этими командами не сыграла ставка «Обе забили».

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — нет» с коэффициентом 1.82.