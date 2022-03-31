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вчера, 17:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Вильярреал». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.92. Вероятность ничьи оценивается в 3.75, а поражение доступно по котировке 3.75.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.72.

Пропускают матч

«Леванте»: Гомес Даниэль — Мышечная травма.

«Вильярреал»: Морено Альберто — Травма колена, Алькасер Пако — Мышечная травма.

Форма команд

На данный момент «желтая субмарина» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Лягушки» отстают на 26 очков.

За последние пять матчей «Вильярреал» и «Леванте» набрали соответственно 9 и 5 очков. Разница мячей -1 и +6 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Леванте»: 1.07 — 2.00, дома 1.21 — 1.57.

«Вильярреал»: 1.66 — 0.93, в гостях 0.93 — 0.93.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

«Вильярреал» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (5:0, 1:5, 0:0, 2:1, 2:1).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (5:0, 1:5, 0:0, 2:1, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.92.