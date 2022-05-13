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вчера, 21:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Мальорка». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.60. Вероятность ничьи оценивается в 3.80, а поражение доступно по котировке 6.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.67, а за «верх» — 2.20.

Пропускают матч

«Мальорка»: Грейф Доминик — Травма спины, Седлар Александр — Травма, Руис Иньиго — Травма колена, Ндиайе Амат — Травма, Ниньо Фернандо — Решение тренера.

«Райо Вальекано»: Меркеланс Мартин — Мышечная травма, Паласон Исаак — Травма плеча.

Форма команд

На данный момент «пчёлы» на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Киноварные» отстают на 9 очков.

За последние пять матчей «Райо Вальекано» и «Мальорка» набрали соответственно 8 и 4 очка. Разница мячей -7 и -2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Мальорка»: 0.89 — 1.72, дома 1.00 — 1.33.

«Райо Вальекано»: 1.00 — 1.22, в гостях 0.67 — 1.44.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

«Райо Вальекано» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 3:1, 1:3, 0:1, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Хозяева не пропустят — нет» с коэффициентом 1.88.