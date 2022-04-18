1650310417

вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Реал». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.65. Вероятность ничьи оценивается в 3.75, а поражение доступно по котировке 5.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.00, а за «верх» — 1.80.

Пропускают матч

«Осасуна»: Аресо Хесус — Травма запястья, Хуан Крус — Травма, Кике — Травма бедра.

«Реал»: Вальехо Хесус — Простуда, Марсело — Мышечная травма, Менди Ферлан — Мышечная травма, Себальос Даниэль — Простуда, Азар Эден — Травма колена, Йович Лука — Травма лодыжки.

Форма команд

На данный момент «сливочные» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Красные» отстают на 31 очко.

За последние пять матчей «Реал» и «Осасуна» набрали соответственно 12 и 9 очков. Разница мячей -3 и +3 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Осасуна»: 1.03 — 1.28, дома 0.94 — 1.25.

«Реал»: 2.06 — 0.88, в гостях 2.00 — 0.94.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 17 апреля), а у «хозяев» лишь три.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:0, 2:0, 0:0, 1:4, 2:0).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:0, 2:0, 0:0, 1:4, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.00.