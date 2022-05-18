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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Райо Вальекано». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.98. Вероятность ничьи оценивается в 3.90, а поражение доступно по котировке 3.45.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.35, а за «верх» — 1.60.

Пропускают матч

«Райо Вальекано»: Савельич Эстебан — Травма, Комесанья Санти — Дисквалифицирован, Лопес Унаи — Дисквалифицирован, Меркеланс Мартин — Травма колена, Паласон Исаак — Травма плеча, Трехо Оскар — Мышечная травма.

«Леванте»: Клер Карлос — Травма, Мустафи Шкодран — Травма, де Фрутос Хорхе — Травма.

Форма команд

На данный момент «пчёлы» на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Лягушки» отстают на 10 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 5. Разница мячей у обеих команд -4.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Райо Вальекано»: 1.00 — 1.24, дома 1.33 — 1.00.

«Леванте»: 1.27 — 2.00, в гостях 1.06 — 2.44.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Райо Вальекано» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:1, 2:1, 3:1, 4:2, 0:0).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 4:1, 2:1, 2:1, 1:0).

«Леванте» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 4:1, 2:1, 2:1, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.98.