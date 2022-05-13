Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Вильярреал». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.13. Вероятность ничьи оценивается в 3.65, а поражение доступно по котировке 3.25.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.93, а за «верх» — 1.87.
Пропускают матч
«Вильярреал»: Морено Альберто — Травма колена, Пино Йереми — Мышечная травма, Морено Жерар — Травма.
«Реал Сосьедад»: Монреаль Начо — Травма колена, Барренетчеа Андер — Мышечная травма, Ойарсабаль Микель — Травма колена, Фернандес Карлос — Травма колена.
Форма команд
На данный момент «короли» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Желтая субмарина» отстают на 3 очка.
За последние пять матчей «Вильярреал» и «Реал Сосьедад» набрали соответственно 10 и 5 очков. Разница мячей +6 и +1 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Вильярреал»: 1.67 — 0.97, дома 2.17 — 0.89.
«Реал Сосьедад»: 1.03 — 0.94, в гостях 1.22 — 1.50.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 12 мая), а у «гостей» лишь пять.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (1:3, 1:1, 1:1, 1:2, 1:2).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.74.