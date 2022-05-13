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вчера, 21:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Вильярреал». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.13. Вероятность ничьи оценивается в 3.65, а поражение доступно по котировке 3.25.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.93, а за «верх» — 1.87.

Пропускают матч

«Вильярреал»: Морено Альберто — Травма колена, Пино Йереми — Мышечная травма, Морено Жерар — Травма.

«Реал Сосьедад»: Монреаль Начо — Травма колена, Барренетчеа Андер — Мышечная травма, Ойарсабаль Микель — Травма колена, Фернандес Карлос — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «короли» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Желтая субмарина» отстают на 3 очка.

За последние пять матчей «Вильярреал» и «Реал Сосьедад» набрали соответственно 10 и 5 очков. Разница мячей +6 и +1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Вильярреал»: 1.67 — 0.97, дома 2.17 — 0.89.

«Реал Сосьедад»: 1.03 — 0.94, в гостях 1.22 — 1.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 12 мая), а у «гостей» лишь пять.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (1:3, 1:1, 1:1, 1:2, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.74.