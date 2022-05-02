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сегодня, 00:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Аталанта». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.28. Вероятность ничьи оценивается в 5.80, а поражение доступно по котировке 10.50.

Пропускают матч

«Аталанта»: Пеццелла Джузеппе — Травма, Кабесас Брайан — Травма колена.

«Салернитана»: Кехрида Вахди — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Аталанта»: Муссо Хуан — Демирал Мерих, Паломино Хосе Луис, Толой Рафаэль — Де Рон Мартен, Дзаппакоста Давиде, Пашалич Марио, Фройлер Ремо, Хатебур Ханс — Муриэль Луис, Сапата Дуван.

Запасные: Росси Франческо, Спортиелло Марко — Джимсити Берат, Скальвини Джорджио, Читтадини Георгио — Бога Жереми, Копмейнерс Тейн, Малиновский Руслан, Пессина Маттео — Миранчук Алексей, Михэйлэ Валентин.



«Салернитана»: Сепе Луиджи — Дрэгушин Раду, Дьёмбер Норберт, Фасио Федерико — Бохинен Эмиль, Кулибали Лассана, Маццокки Паскуале, Руджери Маттео, Эдерсон — Бонаццоли Федерико, Джурич Милан.

Запасные: Белец Вид — Гальоло Риккардо, Зортеа Надир, Ярошински Павел — Ди Таччио Франческо, Капецци Леонардо, Кастанос Григорис, Кулибали Мамаду, Перотти Диего — Верди Симоне, Микаел, Муссе Лис.

Форма команд

На данный момент «богиня» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Тёмно-красные» отстают на 30 очков.

За последние пять матчей «Салернитана» и «Аталанта» набрали соответственно 9 и 4 очка. Разница мячей -2 и +1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Аталанта»: 1.79 — 1.26, дома 1.76 — 1.59.

«Салернитана»: 0.85 — 2.12, в гостях 0.82 — 2.18.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 27 апреля), а у «гостей» лишь пять.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше гостей (1)» с коэффициентом 3.45.