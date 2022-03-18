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вчера, 11:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Милан». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.60. Вероятность ничьи оценивается в 4.00, а поражение доступно по котировке 5.60.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.95, а за «верх» — 1.85.

Пропускают матч

«Кальяри»: Валукиевич Себастьян — Травма бедра, Рог Марко — Травма колена, Стротман Кевин — Травма колена.

«Милан»: Кьер Симон — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Кальяри»: Краньо Алессио — Альтаре Джорджио, Гольданига Эдоардо, Ловато Маттео — Базелли Даниэле, Белланова Рауль, Грасси Альберто, Дальберт, Жоао Педро, Марин Рэзван — Паволетти Леонардо.

Запасные: Арести Симоне, Радунович Борис — Дзаппа Габриэле, Карбони Андреа, Ликояннис Хараламбос, Оберт Адам, Чеппителли Лука — Дейола Алессандро, Куфалидис Христос, Перейро Гастон — Кейта Бальде, Сетер Дамир.



«Милан»: Меньян Мик — Калабрия Давиде, Калулу Пьер, Томори Фикайо, Эрнандес Тео — Беннасер Исмаэль, Диас Браим, Кессье Франк, Леау Рафаэл, Мессиас Жуниор — Жиру Оливье.

Запасные: Миранте Антонио, Тэтэрушану Чиприан — Балло-Туре Фоде, Габбиа Маттео, Романьоли Алессио, Флоренци Алессандро — Крунич Раде, Салемакерс Алексис — Ибрагимович Златан, Лазетич Марко, Мальдини Даниэль, Ребич Анте.

Форма команд

На данный момент «россонери» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сардинцы» отстают на 38 очков.

За последние пять матчей «Милан» и «Кальяри» набрали соответственно 11 и 5 очков. Разница мячей -4 и +3 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Кальяри»: 0.97 — 1.83, дома 1.14 — 1.79.

«Милан»: 1.90 — 1.00, в гостях 2.29 — 1.21.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.

Пять очных встреч

«Милан» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (4:1, 0:0, 0:2, 3:0, 0:2).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (4:1, 0:0, 0:2, 3:0, 0:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.60.