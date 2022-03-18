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«Кальяри» — «Милан» прогноз

вчера, 11:33
Милан

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Милан». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.60. Вероятность ничьи оценивается в 4.00, а поражение доступно по котировке 5.60.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.95, а за «верх» — 1.85.

Пропускают матч

«Кальяри»: Валукиевич Себастьян — Травма бедра, Рог Марко — Травма колена, Стротман Кевин — Травма колена.
«Милан»: Кьер Симон — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Кальяри»: Краньо Алессио — Альтаре Джорджио, Гольданига Эдоардо, Ловато Маттео — Базелли Даниэле, Белланова Рауль, Грасси Альберто, Дальберт, Жоао Педро, Марин Рэзван — Паволетти Леонардо.
Запасные: Арести Симоне, Радунович Борис — Дзаппа Габриэле, Карбони Андреа, Ликояннис Хараламбос, Оберт Адам, Чеппителли Лука — Дейола Алессандро, Куфалидис Христос, Перейро Гастон — Кейта Бальде, Сетер Дамир.

«Милан»: Меньян Мик — Калабрия Давиде, Калулу Пьер, Томори Фикайо, Эрнандес Тео — Беннасер Исмаэль, Диас Браим, Кессье Франк, Леау Рафаэл, Мессиас Жуниор — Жиру Оливье.
Запасные: Миранте Антонио, Тэтэрушану Чиприан — Балло-Туре Фоде, Габбиа Маттео, Романьоли Алессио, Флоренци Алессандро — Крунич Раде, Салемакерс Алексис — Ибрагимович Златан, Лазетич Марко, Мальдини Даниэль, Ребич Анте.

Форма команд

На данный момент «россонери» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сардинцы» отстают на 38 очков.

За последние пять матчей «Милан» и «Кальяри» набрали соответственно 11 и 5 очков. Разница мячей -4 и +3 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Кальяри»: 0.97 — 1.83, дома 1.14 — 1.79.
«Милан»: 1.90 — 1.00, в гостях 2.29 — 1.21.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.

Пять очных встреч

«Милан» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (4:1, 0:0, 0:2, 3:0, 0:2).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (4:1, 0:0, 0:2, 3:0, 0:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.60.

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Все комментарии

c85mhagstvty
c85mhagstvty
вчера в 17:18
Футбольный клуб «Милан» одержит победу.
ma9tcvpza5j5
ma9tcvpza5j5
вчера в 17:18
Футбольный клуб «Милан» выиграет матч.
izrafel
izrafel
вчера в 11:47
Сардинская команда выдала мощный февраль с началом марта, однако последние 2 тура подопечные Мадзарри расстраивают своих тиффози. 0-3 от Лацио дома и 0-2 от Специи на выезде говорят о новом спаде в стане сардинцев, которые только было вылезли из зоны вылета. Сейчас хозяева идут 17ыми, на 3 очка опережая Венецию, но с таким календарем и текущим спадом битва за выживание продолжается для Кальяри.
Милан после осечки Интера с Торино в прошлом туре серии А окончательно стал единоличным лидером чемпионата без всяких виртуальных подсчетов. Скромная победа над Эмполи 1-0 на Сан Сиро на данный момент дает возможность "россонери" лидировать с 3х очковым гандикапом от Наполи, но расслабляться, естественно, рано. Тем не менее, лидерство, последние победы и ясная цель настраивают на позитивный лад перед поединком с Кальяри.
Дома в Милане "россонери" с Кальяри на Сан Сиро церемониться не стали и уничтожили оппонента 4-1. Сейчас расклады не меняются. Милан как никогда ощущает возвращение Скудетто, команда Пиоли выше классом, мощнее в плане атаки, а также имеет все шансы воспользоваться спадом хозяев, которые в обороне выглядят ужасно в принципе (пропускают без малого 2 за игру в среднем). Победа лидера чемпиона на классе над аутсайдером, тут без сомнений, просматривается.
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