Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Салернитана». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.40. Вероятность ничьи оценивается в 3.35, а поражение доступно по котировке 3.00.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.78, а за «верх» — 2.03.
Пропускают матч
«Салернитана»: Муссе Лис — Травма.
Возможная расстановка
La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Салернитана»: Сепе Луиджи — Дьёмбер Норберт, Радованович Иван, Фасио Федерико — Бохинен Эмиль, Кулибали Лассана, Маццокки Паскуале, Руджери Маттео, Эдерсон — Верди Симоне, Джурич Милан.
Запасные: Белец Вид, Руссо Антонио — Гальоло Риккардо, Дрэгушин Раду, Зортеа Надир — Ди Таччио Франческо, Кастанос Григорис, Оби Джоэл, Перотти Диего, Рибери Франк — Бонаццоли Федерико, Микаел.
«Кальяри»: Краньо Алессио — Альтаре Джорджио, Ловато Маттео, Чеппителли Лука — Белланова Рауль, Грасси Альберто, Дальберт, Марин Рэзван, Рог Марко — Жоао Педро, Паволетти Леонардо.
Запасные: Арести Симоне, Радунович Борис — Валукиевич Себастьян, Гольданига Эдоардо, Дзаппа Габриэле, Карбони Андреа, Ликояннис Хараламбос — Базелли Даниэле, Дейола Алессандро, Перейро Гастон, Стротман Кевин — Кейта Бальде.
Форма команд
На данный момент «тёмно-красные» на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сардинцы» отстают на 1 очко.
За последние пять матчей «Салернитана» и «Кальяри» набрали соответственно 13 и 3 очка. Разница мячей +4 и -6 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Салернитана»: 0.89 — 2.06, дома 0.94 — 2.00.
«Кальяри»: 0.91 — 1.83, в гостях 0.76 — 2.00.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.
Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 05 мая), а у «гостей» лишь четыре.
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 2.40.