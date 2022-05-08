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вчера, 12:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Салернитана». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.40. Вероятность ничьи оценивается в 3.35, а поражение доступно по котировке 3.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.78, а за «верх» — 2.03.

Пропускают матч

«Салернитана»: Муссе Лис — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Салернитана»: Сепе Луиджи — Дьёмбер Норберт, Радованович Иван, Фасио Федерико — Бохинен Эмиль, Кулибали Лассана, Маццокки Паскуале, Руджери Маттео, Эдерсон — Верди Симоне, Джурич Милан.

Запасные: Белец Вид, Руссо Антонио — Гальоло Риккардо, Дрэгушин Раду, Зортеа Надир — Ди Таччио Франческо, Кастанос Григорис, Оби Джоэл, Перотти Диего, Рибери Франк — Бонаццоли Федерико, Микаел.



«Кальяри»: Краньо Алессио — Альтаре Джорджио, Ловато Маттео, Чеппителли Лука — Белланова Рауль, Грасси Альберто, Дальберт, Марин Рэзван, Рог Марко — Жоао Педро, Паволетти Леонардо.

Запасные: Арести Симоне, Радунович Борис — Валукиевич Себастьян, Гольданига Эдоардо, Дзаппа Габриэле, Карбони Андреа, Ликояннис Хараламбос — Базелли Даниэле, Дейола Алессандро, Перейро Гастон, Стротман Кевин — Кейта Бальде.

Форма команд

На данный момент «тёмно-красные» на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сардинцы» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Салернитана» и «Кальяри» набрали соответственно 13 и 3 очка. Разница мячей +4 и -6 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Салернитана»: 0.89 — 2.06, дома 0.94 — 2.00.

«Кальяри»: 0.91 — 1.83, в гостях 0.76 — 2.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 05 мая), а у «гостей» лишь четыре.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 2.40.