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вчера, 19:33

Пропускают матч

«Рома»: Карсдорп Рик — Травма колена, Челик Мехмет — Травма колена, Вейналдум Джорджиньо — Сломана берцовая кость, Дарбо Эбрима — Травма колена, Дибала Пауло — Мышечная травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Сампдория»: Аудеро Эмиль — Ауджелло Томмазо, Берешиньски Бартош, Колли Эбрима, Феррари Джанмарко — Виейра Роналдо, Габбьядини Маноло, Джуричич Филип, Ринкон Томас, Сабири Абделхамид — Капуто Франческо.

Запасные: Контини Никита, Равалья Никола — Амионе Бруно, Конти Андреа, Мурру Никола — Верре Валерио, Вильяр Гонсало, Йепес Жерар, Лерис Мехди, Пуссетто Игнасио, Тримболи Симоне — Квальярелла Фабио.



«Рома»: Патрисиу Руй — Манчини Джанлука, Роджер Ибаньес, Смоллинг Крис — Дзаньоло Николо, Залевски Никола, Кристанте Бриан, Матич Неманья, Пеллегрини Лоренцо, Спинаццола Леонардо — Белотти Андреа.

Запасные: Боэр Пьетро, Свилар Миле — Винья Матиас, Карсдорп Рик, Трипи Филиппо — Бове Эдуардо, Вольпато Кристиан, Камара Мохаммед — Абрахам Тэмми, Шомуродов Элдор, Эль-Шаарави Стефан.

Форма команд

На данный момент «волки» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Дория» отстают на 16 очков.

За последние пять матчей «Рома» и «Сампдория» набрали соответственно 9 и 1 очко. Разница мячей -6 и -2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Сампдория»: 0.56 — 1.89, дома 0.40 — 1.60.

«Рома»: 1.33 — 1.00, в гостях 1.20 — 1.40.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 13 октября), а у «хозяев» лишь три.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:1, 1:1, 2:0, 1:0, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.84.

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