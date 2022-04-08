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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Аталанта». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.05. Вероятность ничьи оценивается в 3.75, а поражение доступно по котировке 3.40.

Пропускают матч

«Сассуоло»: Мба Обьянг Педро — Проблемы с сердцем.

«Аталанта»: Джимсити Берат — Травма, Толой Рафаэль — Травма бедра, Иличич Йосип — Простуда, Кабесас Брайан — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Сассуоло»: Консильи Андреа — Кириакопулос Гиоргос, Кирикеш Влад, Мюльдюр Мерт, Феррари Джанмарко — Дефрель Грегуар, Лопес Максим, Матеус Энрике, Распадори Джакомо, Траоре Хамед — Скамакка Джанлука.

Запасные: Пеголо Джанлука, Саталино Джакомо — Айхан Каан, Пелузо Федерико, Рожерио, Руан, Тольян Джереми — Маньянелли Франческо, Харруи Абду — Кейде Эмиль, Оддеи Брайан, Черво Риккардо.



«Аталанта»: Муссо Хуан — Демирал Мерих, Паломино Хосе Луис, Скальвини Джорджио — Копмейнерс Тейн, Пессина Маттео, Пеццелья Херман, Фройлер Ремо, Хатебур Ханс — Бога Жереми, Малиновский Руслан.

Запасные: Росси Франческо, Спортиелло Марко — Дзаппакоста Давиде, Мехле Йоаким, Читтадини Георгио — Пашалич Марио — Миранчук Алексей, Михэйлэ Валентин, Муриэль Луис, Сапата Дуван.

Форма команд

На данный момент «богиня» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Черно-зеленые» отстают на 8 очков.

За последние пять матчей «Сассуоло» и «Аталанта» набрали соответственно 10 и 7 очков. Разница мячей +6 и +2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Сассуоло»: 1.81 — 1.65, дома 1.53 — 1.53.

«Аталанта»: 1.73 — 1.13, в гостях 1.80 — 0.87.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 07 апреля), а у «хозяев» лишь три.

Пять очных встреч

«Аталанта» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (2:1, 1:1, 5:1, 4:1, 1:4).

«Аталанта» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (1:1, 1:4, 2:6, 0:3, 0:3).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:1, 1:1, 5:1, 4:1, 1:4).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (2:1, 1:1, 5:1, 4:1, 1:4).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.05.