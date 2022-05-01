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«Ювентус» — «Венеция» прогноз

вчера, 09:33
Бонуччи

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ювентус». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.20. Вероятность ничьи оценивается в 6.50, а поражение доступно по котировке 15.00.

Пропускают матч

«Ювентус»: Де Шильо Маттиа — Травма бедра, Куадрадо Хуан — Мышечная травма, Локателли Мануэль — Травма, МакКенни Уэстон — Перелом лодыжки, Жорже Кайо — Травма колена, Кьеза Федерико — Травма колена.
«Венеция»: Леццерини Лука — Травма, Ромеро Серхио — Травма колена, Модоло Марко — Травма колена, Эбуэи Тайронн — Травма, Вакка Антонио — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Ювентус»: Щесны Войцех — Бонуччи Леонардо, де Лигт Матийс, Ларангейра Данило, Пеллегрини Эрос — Бернардески Федерико, Дибала Пауло, Закариа Денис, Кин Моизе, Рабьо Адриен — Влахович Душан.
Запасные: Перин Маттиа, Пинсольо Карло — Кьеллини Джорджо, Ругани Даниэле, Сандро Алекс — Мело Артур, Миретти Фабио — Мората Альваро.

«Венеция»: Мяенпя Ники — Ампаду Итан, Кальдара Маттиа, Хапс Ригесиано, Чеккарони Пьетро — Вакка Антонио, Кюйсанс Микаэль, Чрнигой Домен — Анри Томас, Араму Маттиа, Окереке Давид.
Запасные: Бруно — Свобода Михаэль, Ульманн Максимилиан — Бусио Джанлука, Кийин Софьян, Нани, Сигурдссон Арнор, Тессманн Таннер, Фиордилино Антонио — Йонсен Деннис, Нсаме Жан-Пьерр.

Форма команд

На данный момент «старая синьора» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Крылатые львы» отстают на 44 очка.

За последние пять матчей «Ювентус» и «Венеция» набрали соответственно 10 и 0 очков. Разница мячей +3 и -7 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Ювентус»: 1.53 — 0.88, дома 1.24 — 0.65.
«Венеция»: 0.82 — 1.85, в гостях 0.63 — 1.63.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа гостей» с крутым коэффициентом 15.00.

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Все комментарии

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afxjqys3bqqc
вчера в 14:44
Футбольный клуб «Ювентус» выиграет матч.
m7ycwmt89ufu
m7ycwmt89ufu
вчера в 14:41
Футбольный клуб «Ювентус» одержит победу.
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