Soccer.ru
ГлавнаяБлогиФутбольные прогнозыКотировки и букмекерыНидерланды. Эредивизие 2021/2022

«АЗ Алкмар» — «Херенвен» прогноз

вчера, 20:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «АЗ Алкмар». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.42. Вероятность ничьи оценивается в 4.60, а поражение доступно по котировке 7.60.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.75.

Пропускают матч

«АЗ Алкмар»: Бараси Юсуф — Травма, Дуин Желле — Операция.
«Херенвен»: Бохневич Павел — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «сырные фермеры» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Суперфризы» отстают на 21 очко.

За последние пять матчей «Херенвен» и «АЗ Алкмар» набрали соответственно 9 и 7 очков. Разница мячей +2 и +4 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«АЗ Алкмар»: 1.93 — 1.21, дома 2.21 — 1.00.
«Херенвен»: 0.97 — 1.31, в гостях 0.79 — 1.14.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (1:3, 3:1, 0:3, 1:2, 2:4).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:3, 3:1, 0:3, 1:2, 2:4).

«АЗ Алкмар» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:3, 3:1, 0:3, 1:2, 2:4).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.75.

Букмекеры считают Францию и Бразилию фаворитами чемпионата мира 2022 года
28 марта
Букмекеры считают, что тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед»
02 февраля
Букмекеры считают, что следующим клубом Роналду будет ПСЖ
20 января
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2

Все комментарии

6dq37nmvfce6
6dq37nmvfce6
вчера в 22:04
Футбольный клуб «АЗ Алкмар» одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 