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вчера, 20:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — « АЗ Алкмар». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.42. Вероятность ничьи оценивается в 4.60, а поражение доступно по котировке 7.60.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.75.

Пропускают матч

« АЗ Алкмар»: Бараси Юсуф — Травма, Дуин Желле — Операция.

«Херенвен»: Бохневич Павел — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «сырные фермеры» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Суперфризы» отстают на 21 очко.

За последние пять матчей «Херенвен» и « АЗ Алкмар» набрали соответственно 9 и 7 очков. Разница мячей +2 и +4 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

« АЗ Алкмар»: 1.93 — 1.21, дома 2.21 — 1.00.

«Херенвен»: 0.97 — 1.31, в гостях 0.79 — 1.14.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (1:3, 3:1, 0:3, 1:2, 2:4).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:3, 3:1, 0:3, 1:2, 2:4).

« АЗ Алкмар» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:3, 3:1, 0:3, 1:2, 2:4).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.75.