Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «АЗ Алкмар». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.42. Вероятность ничьи оценивается в 4.60, а поражение доступно по котировке 7.60.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.75.
Пропускают матч
«АЗ Алкмар»: Бараси Юсуф — Травма, Дуин Желле — Операция.
«Херенвен»: Бохневич Павел — Травма колена.
Форма команд
На данный момент «сырные фермеры» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Суперфризы» отстают на 21 очко.
За последние пять матчей «Херенвен» и «АЗ Алкмар» набрали соответственно 9 и 7 очков. Разница мячей +2 и +4 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«АЗ Алкмар»: 1.93 — 1.21, дома 2.21 — 1.00.
«Херенвен»: 0.97 — 1.31, в гостях 0.79 — 1.14.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (1:3, 3:1, 0:3, 1:2, 2:4).
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:3, 3:1, 0:3, 1:2, 2:4).
«АЗ Алкмар» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:3, 3:1, 0:3, 1:2, 2:4).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.75.