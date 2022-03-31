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вчера, 21:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — « АЗ Алкмар». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.60. Вероятность ничьи оценивается в 4.10, а поражение доступно по котировке 5.30.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.05, а за «верх» — 1.78.

Пропускают матч

« АЗ Алкмар»: Бараси Юсуф — Травма, Дуин Желле — Операция.

«Витесс»: Верстаппен Эрик — Травма.

Форма команд

На данный момент «сырные фермеры» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Желто-черные» отстают на 11 очков.

За последние пять матчей « АЗ Алкмар» и «Витесс» набрали соответственно 10 и 5 очков. Разница мячей +3 и -3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

« АЗ Алкмар»: 1.93 — 1.19, дома 2.15 — 1.00.

«Витесс»: 1.27 — 1.54, в гостях 1.31 — 1.23.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 20 марта), а у «гостей» лишь четыре.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:0, 2:1, 3:1, 2:1, 2:2).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (0:0, 2:1, 3:1, 2:1, 2:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.78.