Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Фейеноорд». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.15. Вероятность ничьи оценивается в 7.60, а поражение доступно по котировке 20.00.
Пропускают матч
«Фейеноорд»: Бейлоу Джастин — Травма ступни, Сандлер Филипп — Травма бедра.
«Виллем II»: Спирингс Уэсли — Травма колена, Остинг Тейс — Травма.
Форма команд
На данный момент «гордость юга» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Трёхцветные» отстают на 32 очка.
За последние пять матчей «Фейеноорд» и «Виллем II» набрали соответственно 7 и 2 очка. Разница мячей +1 и -3 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Фейеноорд»: 2.26 — 1.00, дома 2.46 — 0.92.
«Виллем II»: 0.85 — 1.70, в гостях 0.85 — 2.00.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.
Пять очных встреч
«Фейеноорд» — победитель всех пяти последних очных встреч (0:4, 5:0, 1:4, 2:0, 0:1).
«Фейеноорд» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (5:0, 2:0, 2:3, 3:0, 5:0).
Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:4, 5:0, 1:4, 2:0, 0:1).
«Фейеноорд» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:4, 5:0, 1:4, 2:0, 0:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 2.21.