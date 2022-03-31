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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Фейеноорд». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.15. Вероятность ничьи оценивается в 7.60, а поражение доступно по котировке 20.00.

Пропускают матч

«Фейеноорд»: Бейлоу Джастин — Травма ступни, Сандлер Филипп — Травма бедра.

«Виллем II»: Спирингс Уэсли — Травма колена, Остинг Тейс — Травма.

Форма команд

На данный момент «гордость юга» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Трёхцветные» отстают на 32 очка.

За последние пять матчей «Фейеноорд» и «Виллем II» набрали соответственно 7 и 2 очка. Разница мячей +1 и -3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Фейеноорд»: 2.26 — 1.00, дома 2.46 — 0.92.

«Виллем II»: 0.85 — 1.70, в гостях 0.85 — 2.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.

Пять очных встреч

«Фейеноорд» — победитель всех пяти последних очных встреч (0:4, 5:0, 1:4, 2:0, 0:1).

«Фейеноорд» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (5:0, 2:0, 2:3, 3:0, 5:0).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:4, 5:0, 1:4, 2:0, 0:1).

«Фейеноорд» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:4, 5:0, 1:4, 2:0, 0:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 2.21.