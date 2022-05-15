Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Аякс». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.43. Вероятность ничьи оценивается в 5.10, а поражение доступно по котировке 6.40.
Пропускают матч
«Витесс»: Хувен Йерун — Травма, Виттек Максимилиан — Травма, Ороз Доминик — Травма, Гбохо Янн — Травма.
«Аякс»: Онана Андре — Травма, Пасвер Ремко — Травма пальца руки, Клайбер Шон — Травма колена, Мартинес Лисандро — Травма, Шуурс Перр — Травма, Лабиад Закария — Травма колена, Антони — Травма лодыжки.
Форма команд
На данный момент «амстердамцы» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Желто-черные» отстают на 32 очка.
За последние пять матчей «Аякс» и «Витесс» набрали соответственно 13 и 6 очков. Разница мячей -1 и +10 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Витесс»: 1.21 — 1.48, дома 1.13 — 1.69.
«Аякс»: 2.91 — 0.52, в гостях 2.13 — 0.56.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 0:2.
Пять очных встреч
«Аякс» — победитель всех пяти последних очных встреч (5:0, 5:0, 1:3, 2:1, 2:1).
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (5:0, 5:0, 1:3, 2:1, 2:1).
«Аякс» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (5:0, 5:0, 1:3, 2:1, 2:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше в 1-м тайме — 1.25» с коэффициентом 1.73.