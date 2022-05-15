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вчера, 10:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Аякс». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.43. Вероятность ничьи оценивается в 5.10, а поражение доступно по котировке 6.40.

Пропускают матч

«Витесс»: Хувен Йерун — Травма, Виттек Максимилиан — Травма, Ороз Доминик — Травма, Гбохо Янн — Травма.

«Аякс»: Онана Андре — Травма, Пасвер Ремко — Травма пальца руки, Клайбер Шон — Травма колена, Мартинес Лисандро — Травма, Шуурс Перр — Травма, Лабиад Закария — Травма колена, Антони — Травма лодыжки.

Форма команд

На данный момент «амстердамцы» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Желто-черные» отстают на 32 очка.

За последние пять матчей «Аякс» и «Витесс» набрали соответственно 13 и 6 очков. Разница мячей -1 и +10 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Витесс»: 1.21 — 1.48, дома 1.13 — 1.69.

«Аякс»: 2.91 — 0.52, в гостях 2.13 — 0.56.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 0:2.

Пять очных встреч

«Аякс» — победитель всех пяти последних очных встреч (5:0, 5:0, 1:3, 2:1, 2:1).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (5:0, 5:0, 1:3, 2:1, 2:1).

«Аякс» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (5:0, 5:0, 1:3, 2:1, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше в 1-м тайме — 1.25» с коэффициентом 1.73.