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вчера, 15:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Витесс». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.52. Вероятность ничьи оценивается в 4.40, а поражение доступно по котировке 6.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.35, а за «верх» — 1.60.

Пропускают матч

«Витесс»: Даса Эли — Простуда.

«Камбюр»: Стивенс Сонни — Травма, Гуллит Максим — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «желто-черные» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Жёлто-синие» отстают на 8 очков.

За последние пять матчей «Витесс» и «Камбюр» набрали соответственно 5 и 3 очка. Разница мячей 0 и -5 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Витесс»: 1.26 — 1.59, дома 1.23 — 1.85.

«Камбюр»: 1.57 — 2.14, в гостях 1.29 — 2.07.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 2:1.

Пять очных встреч

«Витесс» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:6, 0:2, 4:1, 0:2, 2:2).

«Витесс» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:6, 0:2, 4:1, 0:2, 2:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.52.