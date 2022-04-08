Soccer.ru
ГлавнаяБлогиФутбольные прогнозыКотировки и букмекерыНидерланды. Эредивизие 2021/2022

«Витесс» — «Камбюр» прогноз

вчера, 15:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Витесс». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.52. Вероятность ничьи оценивается в 4.40, а поражение доступно по котировке 6.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.35, а за «верх» — 1.60.

Пропускают матч

«Витесс»: Даса Эли — Простуда.
«Камбюр»: Стивенс Сонни — Травма, Гуллит Максим — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «желто-черные» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Жёлто-синие» отстают на 8 очков.

За последние пять матчей «Витесс» и «Камбюр» набрали соответственно 5 и 3 очка. Разница мячей 0 и -5 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Витесс»: 1.26 — 1.59, дома 1.23 — 1.85.
«Камбюр»: 1.57 — 2.14, в гостях 1.29 — 2.07.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 2:1.

Пять очных встреч

«Витесс» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:6, 0:2, 4:1, 0:2, 2:2).

«Витесс» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:6, 0:2, 4:1, 0:2, 2:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.52.

Букмекеры считают Францию и Бразилию фаворитами чемпионата мира 2022 года
28 марта
Букмекеры считают, что тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед»
02 февраля
Букмекеры считают, что следующим клубом Роналду будет ПСЖ
20 января
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2

Все комментарии

wxq3dn3626nf
wxq3dn3626nf
вчера в 18:32
Футбольный клуб «Витесс» одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 