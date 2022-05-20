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20 мая 2022, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Витесс». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.25. Вероятность ничьи оценивается в 3.65, а поражение доступно по котировке 3.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.75.

Пропускают матч

«Витесс»: Виттек Максимилиан — Травма, Ороз Доминик — Травма, Расмуссен Якоб — Травма, Гбохо Янн — Травма.

«Утрехт»: де Кейзер Фабиан — Травма бедра, Акмум Реда — Травма колена, Рамселар Барт — Травма, Маеда Наоки — Травма.

Форма команд

На данный момент «желто-черные» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Жители собора» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей «Утрехт» и «Витесс» набрали соответственно 8 и 7 очков. Разница мячей -1 и 0 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Витесс»: 1.23 — 1.54, дома 1.18 — 1.71.

«Утрехт»: 1.54 — 1.34, в гостях 1.12 — 1.53.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

«Витесс» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:1, 1:0, 2:1, 0:2, 2:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:1, 1:1, 2:1, 1:3, 1:0).

«Витесс» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:1, 1:1, 2:1, 1:3, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 2.25.