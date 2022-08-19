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ЦСКА — «Ахмат» прогноз

сегодня, 15:33
Чалов

Пропускают матч

ЦСКА: Фукс Бруно — Плохая форма.

Форма команд

На данный момент «армейцы» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 2 очка.

За последние пять матчей ЦСКА и «Ахмат» набрали соответственно 10 и 8 очков. Разница мячей +7 и +2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
ЦСКА: 2.40 — 1.00, дома 3.00 — 0.33.
«Ахмат»: 1.40 — 1.00, в гостях 2.00 — 1.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.

Пять очных встреч

ЦСКА — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:0, 2:0, 3:0, 1:0, 0:1).

Во всех пяти последних играх между этими командами не сыграла ставка «Обе забили».

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.89.

Материалы по матчу

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