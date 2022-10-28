Пропускают матч
«Крылья Советов»: Иванисеня Дмитрий — Травма.
«Пари НН»: Каккоев Никита — Красная карточка, Майга Мамаду — Красная карточка.
Форма команд
На данный момент хозяева на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 1 очко.
За последние пять матчей «Крылья Советов» и «Пари НН» набрали соответственно 4 и 1 очко. Разница мячей -3 и -8 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Крылья Советов»: 1.07 — 1.50, дома 0.67 — 0.83.
«Пари НН»: 1.21 — 1.79, в гостях 1.00 — 1.17.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 0:1.
Пять очных встреч
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:0, 2:0, 0:1, 3:0, 0:1).
Во всех пяти последних играх между этими командами не сыграла ставка «Обе забили».
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — нет» с коэффициентом 1.93.
Материалы по матчу
«Крылья Советов» — «Пари НН». Прогноз на матч чемпионата России. (30.10.2022), Мешков будет судьёй матча «Крылья Советов» — «Пари НН» вместо Кукуяна, Два московских дерби и «Зенит» в Краснодаре. Впереди мощный 15-й тур, РПЛ подошла к экватору