Пропускают матч
«Ростов»: Мелехин Виктор — Красная карточка.
Форма команд
На данный момент «армейцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 1 очко.
За последние пять матчей «Ростов» и ЦСКА набрали соответственно 11 и 10 очков. Разница мячей +3 и +7 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Ростов»: 2.00 — 1.50, дома 1.67 — 1.00.
ЦСКА: 2.67 — 1.17, в гостях 1.50 — 2.00.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.
Пять очных встреч
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (4:0, 1:3, 1:3, 2:0, 3:2).
ЦСКА в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (4:0, 1:3, 1:3, 2:0, 3:2).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.86.
Материалы по матчу
Карпин против ЦСКА, а «Спартак» в Воронеже. Не пропустите вкусности седьмого тура РПЛ, Гацкан: «Ростовчанам по силе победить ЦСКА», «Ростов» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (28.08.2022)