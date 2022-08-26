1661535185

сегодня, 20:33

Пропускают матч

«Ростов»: Мелехин Виктор — Красная карточка.

Форма команд

На данный момент «армейцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Ростов» и ЦСКА набрали соответственно 11 и 10 очков. Разница мячей +3 и +7 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ростов»: 2.00 — 1.50, дома 1.67 — 1.00.

ЦСКА : 2.67 — 1.17, в гостях 1.50 — 2.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (4:0, 1:3, 1:3, 2:0, 3:2).

ЦСКА в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (4:0, 1:3, 1:3, 2:0, 3:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.86.

Материалы по матчу