«Адана Демирспор» — «Коньяспор»: прогноз на матч чемпионата Турции (27.08.2021)

1629749669

вчера, 23:14

В 3-м туре турецкой Суперлиги «Адана Демирспор» сыграет против «Коньяспора». Мы приготовили обзор ставок и прогноз на матч, который состоится 27 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

На основные исходы предстоящего матча букмекерская компания Мелбет предложила такие ставки: победа «Адана Демирспора» идет по коэффициенту 2.38, ничья – 3.50, победа «Коньяспора» — 3.06.

Аналитики сервиса также небольшое предпочтение отдают низовому формату противостояния. Ставки на ТМ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.86, ТБ (2,5) – 2.04.

Форма команд

«Адана Демирспор», подписав одного из самых эпатажных футболистов современности, проводит дебютный сезон в турецкой Суперлиге. В стартовом туре чемпионата команда с минимальным счетом уступила на своем поле «Фенербахче» (0:1), будучи аутсайдером противостояния.

Дебютные очки в элитном дивизионе страны «Адана Демирспор» завоевал в следующей игре, которая проходила на поле «Кайсериспора» — ничья 1:1.

«Коньяспор» уверенно начал новый розыгрыш чемпионата Турции. «Зелено-белые» набрали шесть из шести возможных очков, поочередно победив в гостях «Сивасспор» (1:0) и дома «Башакшехир» (2:1).

Информация для ставок

«Коньяспор» не проигрывал в 3 прошлых гостевых матчах чемпионата Турции

В 4 предыдущих выездных поединках «Коньяспора» прошла ставка ТМ(2,5)

«Коньяспор» не проигрывал «Адана Демирспору» в 3 из 4 очных встречах

Прогноз

«Коньяспор», который располагает опытом выступлений в Суперлиге, ударно начал новый сезон. Футболисты «Адана Демирспора» пока только адаптируются к уровню элитного дивизиона. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на Х2, которая в линии БК Мелбет идет по коэффициенту 1.60.