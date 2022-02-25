«Ахмат» — «Уфа». Прогноз на матч чемпионата России (27.02.2022)

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вчера, 21:15

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.01 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «Уфы» будет стоить 4.2, ничью можно поставить по 3.35. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.99.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.68 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 2.26.

Форма команд

«Ахмат» показывает хорошие результаты в последних встречах РПЛ и набрал 12 очков в пяти последних турах. Коллектив выходит после зимнего перерыва на седьмой позиции с 27 очками и большими амбициями побороться за более высокую ступеньку в турнирной таблице чемпионата России. Предстоящий матч на своем стадионе с аутсайдером может стать хорошим шансом, чтобы набрать важные три балла. В прошлом матче РПЛ «Ахмат» крупно обыграл «Химки» (4:1), а ранее уступил «Спартаку» (1:2).

«Уфа» давно не выигрывала в чемпионате и на зимний перерыв ушла не в лучшем настроении. Коллективу необходимо исправлять ситуацию, в которую он попал, а именно предпоследнее место в турнирной таблице и 16 набранных очков в сезоне. В предстоящем поединке с клубом из Грозного «Уфа» не будет фаворитом, но шансы зацепиться за очки у футболистов определенно появятся. Два последних поединка в чемпионате России «Уфа» проиграла «Локомотиву» и московскому «Динамо» с одинаковым счетом (0:2).

Информация для ставок

«Ахмат» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Уфа» уступила четыре раза

«Уфа» выиграла только один поединок на выезде из десяти последних

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Ахмат» выиграл четыре из пяти последних домашних встреч с «Уфой»

Прогноз

Обе команды делают упор на защитный стиль игры, поэтому вряд ли стоит ожидать открытого футбола. В таком случае рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 голов в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.68.