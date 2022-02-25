«Ахмат» — «Уфа». Прогноз на матч чемпионата России (27.02.2022)

Ставки букмекеров
Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.01 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «Уфы» будет стоить 4.2, ничью можно поставить по 3.35. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.99.
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завтра, 19:00
На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.68 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 2.26.
Форма команд
«Ахмат» показывает хорошие результаты в последних встречах РПЛ и набрал 12 очков в пяти последних турах. Коллектив выходит после зимнего перерыва на седьмой позиции с 27 очками и большими амбициями побороться за более высокую ступеньку в турнирной таблице чемпионата России. Предстоящий матч на своем стадионе с аутсайдером может стать хорошим шансом, чтобы набрать важные три балла. В прошлом матче РПЛ «Ахмат» крупно обыграл «Химки» (4:1), а ранее уступил «Спартаку» (1:2).
«Уфа» давно не выигрывала в чемпионате и на зимний перерыв ушла не в лучшем настроении. Коллективу необходимо исправлять ситуацию, в которую он попал, а именно предпоследнее место в турнирной таблице и 16 набранных очков в сезоне. В предстоящем поединке с клубом из Грозного «Уфа» не будет фаворитом, но шансы зацепиться за очки у футболистов определенно появятся. Два последних поединка в чемпионате России «Уфа» проиграла «Локомотиву» и московскому «Динамо» с одинаковым счетом (0:2).
Информация для ставок
- «Ахмат» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Уфа» уступила четыре раза
- «Уфа» выиграла только один поединок на выезде из десяти последних
- Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Ахмат» выиграл четыре из пяти последних домашних встреч с «Уфой»
Прогноз
Обе команды делают упор на защитный стиль игры, поэтому вряд ли стоит ожидать открытого футбола. В таком случае рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 голов в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.68.