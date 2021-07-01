«Актобе» — «Акжайык». Прогноз на матч чемпионата Казахстана (02.07.2021)

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вчера, 16:34

«Актобе» примет «Акжайык» в рамках очередного тура Премьер-лиги Казахстана. Букмекеры БК бетсити представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

В этом матче можно сделать ставку на победу «Акжайыка» по коэффициенту 2.60, точно так же котируется и победа «Актобе». По коэффициенту 3.00 можно поставить на ничейный исход.

Форма команд

«Актобе» идет в этом сезоне на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 20 пунктов. В последних матчах «Актобе» выглядит очень плохо, команда регулярно теряет очки и выглядит не лучшим образом, тем сложнее будет грядущий поединок, который пройдет 2 июля.

«Акжайык» набрал в этом сезоне 28 пунктов и находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В последних поединках эта команда показывает неплохой уровень футбола и доказывает, почему она находится в топ-5, а «Актобе» нет. Если «Акжайык» сможет обыграть своего оппонента, это будет еще один неприятный эпизод для хозяев поля за последние несколько недель.

Информация для ставок

«Актобе» проиграл в двух матчах из последних пяти

«Акжайык» не проигрывает три игры кряду

«Актобе» забил и пропустил четыре мяча в последних пяти играх

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на «точное количество голов — 3» по коэффициенту 3.90. Также можно поставить на время первого гола — с 1-й по 30-ю минуту матча по коэффициенту 2.03.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на ничью в основное время по коэффициенту 3.1 в матче Бельгия — Италия.