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«Актобе» — «Акжайык». Прогноз на матч чемпионата Казахстана (02.07.2021)

вчера, 16:34

«Актобе» примет «Акжайык» в рамках очередного тура Премьер-лиги Казахстана. Букмекеры БК бетсити представили котировки на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок Live! 2.15 2.95 3.60
Мелбет 2.14 3.24 3.40
1XBET Live! 2.15 3.33 3.28
BetBoom Live! 2.06 3.25 3.50

Ставки букмекеров

В этом матче можно сделать ставку на победу «Акжайыка» по коэффициенту 2.60, точно так же котируется и победа «Актобе». По коэффициенту 3.00 можно поставить на ничейный исход.

Форма команд

«Актобе» идет в этом сезоне на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 20 пунктов. В последних матчах «Актобе» выглядит очень плохо, команда регулярно теряет очки и выглядит не лучшим образом, тем сложнее будет грядущий поединок, который пройдет 2 июля.

«Акжайык» набрал в этом сезоне 28 пунктов и находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В последних поединках эта команда показывает неплохой уровень футбола и доказывает, почему она находится в топ-5, а «Актобе» нет. Если «Акжайык» сможет обыграть своего оппонента, это будет еще один неприятный эпизод для хозяев поля за последние несколько недель.

Информация для ставок

  • «Актобе» проиграл в двух матчах из последних пяти
  • «Акжайык» не проигрывает три игры кряду
  • «Актобе» забил и пропустил четыре мяча в последних пяти играх

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на «точное количество голов — 3» по коэффициенту 3.90. Также можно поставить на время первого гола — с 1-й по 30-ю минуту матча по коэффициенту 2.03.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на ничью в основное время по коэффициенту 3.1 в матче Бельгия — Италия.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок Live! 1.55 2.35 1.35 3.10
BetBoom Live! 1.81 1.89 1.45 2.52 1.20 3.90
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 16:35
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Актобе»
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