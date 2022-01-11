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«Аль-Гарафа» — «Аль-Духаиль». Прогноз на матч Чемпионата Катара по футболу (13.01.2022)

вчера, 16:54

13 января 2022 года стадион «Тани-би-Яссим» в Дохе примет поединок 14-го тура Чемпионата Катара по футболу. Это будет игра «Аль-Гарафа» против «Аль-Духаиля». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.044.381.57

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Аль-Духаиль». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.53. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.50 и на победу хозяев поля по 4.90. Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.90.

Форма команд

«Аль-Гарафа» идет в нынешнем сезоне на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 балла. У команды семь побед, две ничьих и четыре поражения. Коллектив забил 22 гола и пропустил 14 мячей. «Аль-Гарафа» неплохо смотрится в последних поединках, клуб часто набирает очки- победа над «Аль-Сайлия» 3:0, три балла в игре с «Шамалем» 2:3 и ничейный исход с «Аль-Ахли» 0:0.

«Аль-Духаиль» в нынешнем сезоне идет на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 29 пунктов. Команда выиграла девять поединков, дважды играла вничью и проиграла в двух матчах. В последних встречах «Аль-Духаиль» показывает неплохой уровень игры и старается приблизиться к первому месту — победа над «Аль-Араби» 2:0, а также ничья с «Аль-Хором» 1:1 и три балла в игре с «Аль-Ахли» 0:6.

Информация для ставок

«Аль-Духаиль» не проигрывает три поединка подряд
«Аль-Гарафа» не проигрывает пять игр кряду
У «Аль-Духаиля» девять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, можно сделать ставку на ничейный исход или победа «Аль-Гарафа» по коэффициенту 2.35. Клуб не проигрывает пять игр кряду и много забивает, он может как минимум не уступить фавориту грядущего матча.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.43 1.55 1.93 1.67
Все комментарии
fdg3nac4dspj
fdg3nac4dspj
вчера в 20:38
Футбольный клуб «Аль-Духаиль» выиграет матч.
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