«Аль-Гарафа» — «Аль-Духаиль». Прогноз на матч Чемпионата Катара по футболу (13.01.2022)

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вчера, 16:54

13 января 2022 года стадион «Тани-би-Яссим» в Дохе примет поединок 14-го тура Чемпионата Катара по футболу. Это будет игра «Аль-Гарафа» против «Аль-Духаиля». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Аль-Духаиль». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.53. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.50 и на победу хозяев поля по 4.90. Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.90.

Форма команд

«Аль-Гарафа» идет в нынешнем сезоне на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 балла. У команды семь побед, две ничьих и четыре поражения. Коллектив забил 22 гола и пропустил 14 мячей. «Аль-Гарафа» неплохо смотрится в последних поединках, клуб часто набирает очки- победа над «Аль-Сайлия» 3:0, три балла в игре с «Шамалем» 2:3 и ничейный исход с «Аль-Ахли» 0:0.

«Аль-Духаиль» в нынешнем сезоне идет на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 29 пунктов. Команда выиграла девять поединков, дважды играла вничью и проиграла в двух матчах. В последних встречах «Аль-Духаиль» показывает неплохой уровень игры и старается приблизиться к первому месту — победа над «Аль-Араби» 2:0, а также ничья с «Аль-Хором» 1:1 и три балла в игре с «Аль-Ахли» 0:6.

Информация для ставок

«Аль-Духаиль» не проигрывает три поединка подряд

«Аль-Гарафа» не проигрывает пять игр кряду

У «Аль-Духаиля» девять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, можно сделать ставку на ничейный исход или победа «Аль-Гарафа» по коэффициенту 2.35. Клуб не проигрывает пять игр кряду и много забивает, он может как минимум не уступить фавориту грядущего матча.