«Аланьяспор» — «Алтай». Прогноз на матч чемпионата Турции (21.08.2021)

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вчера, 19:42

В рамках второго тура чемпионата Турции «Аланьяспор» на домашней арене сыграет против «Алтая». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 21 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

В предстоящей встрече букмекеры считают фаворитом хозяев поля. Ставки на победу «Аланьяспора» БК Мелбет принимает по коэффициенту 2.04. Заключить пари на ничью предлагается по коэффициенту 3.58, а вероятность победы «Алтая» оценивается по коэффициенту 3.50.

Что касается результативности поединка, то здесь у аналитиков нет очевидных предпочтений. Ставки на ТМ(2,5) голов идут по котировке 1.93, ТБ (2,5) – 1.96.

Форма команд

В стартовом туре чемпионата Турции «Аланьяспор» отправился в гости к «Башакшехиру». Не являясь фаворитом этой встречи, команде удалось добиться победы с минимальным счетом (1:0).

По итогам прошлого розыгрыша чемпионата Турции «Аланьяспор» пришел к финишу на седьмой строчке, набрав в общей сложности 60 очков, команда отстала от зоны еврокубков на пять баллов.

«Алтай» — это дебютант турецкой Супер-Лиги. В прошлом сезоне команда заняла итоговое пятое место в первой лиге, получив право сыграть в турнире плей-офф за повышение в классе.

В решающем поединке «Алтай» победил «Алтынорду» (1:0) и перешел в Супер-Лигу. Дебютный матч в элите турецкого футбола команда провела отлично, победив на домашней арене «Кайсериспор» (3:0).

Информация для ставок

«Аланьяспор» побеждал «Алтай» в обоих домашних матчах с одинаковым счетом 3:0

«Алтай» выиграл 3 последних гостевых поединка со счетом 1:0

В 5 из 6 предыдущих домашних матчей «Аланьяспора» в Супер-Лиге прошла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

Обе команды взяли успешный старт в чемпионате. В очной встрече «Аланьяспора» и «Алтая» сложно выделить очевидного фаворита, но в пользу хозяев говорит домашняя арена и опыт выступлений в Супер-Лиге. Предлагаем рассмотреть ставку на нулевую фору «Аланьяспора», которая в линии БК Мелбет идет по коэффициенту 1.50.

Ранее букмекеры предложили ставку на победу чемпиона Франции по хорошему коэффициенту.