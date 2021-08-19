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«Аланьяспор» — «Алтай». Прогноз на матч чемпионата Турции (21.08.2021)

вчера, 19:42

В рамках второго тура чемпионата Турции «Аланьяспор» на домашней арене сыграет против «Алтая». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 21 августа 2021 года.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

В предстоящей встрече букмекеры считают фаворитом хозяев поля. Ставки на победу «Аланьяспора» БК Мелбет принимает по коэффициенту 2.04. Заключить пари на ничью предлагается по коэффициенту 3.58, а вероятность победы «Алтая» оценивается по коэффициенту 3.50.

Что касается результативности поединка, то здесь у аналитиков нет очевидных предпочтений. Ставки на ТМ(2,5) голов идут по котировке 1.93, ТБ(2,5) – 1.96.

Форма команд

В стартовом туре чемпионата Турции «Аланьяспор» отправился в гости к «Башакшехиру». Не являясь фаворитом этой встречи, команде удалось добиться победы с минимальным счетом (1:0).

По итогам прошлого розыгрыша чемпионата Турции «Аланьяспор» пришел к финишу на седьмой строчке, набрав в общей сложности 60 очков, команда отстала от зоны еврокубков на пять баллов.

«Алтай» — это дебютант турецкой Супер-Лиги. В прошлом сезоне команда заняла итоговое пятое место в первой лиге, получив право сыграть в турнире плей-офф за повышение в классе.

В решающем поединке «Алтай» победил «Алтынорду» (1:0) и перешел в Супер-Лигу. Дебютный матч в элите турецкого футбола команда провела отлично, победив на домашней арене «Кайсериспор» (3:0).

Информация для ставок

  • «Аланьяспор» побеждал «Алтай» в обоих домашних матчах с одинаковым счетом 3:0
  • «Алтай» выиграл 3 последних гостевых поединка со счетом 1:0
  • В 5 из 6 предыдущих домашних матчей «Аланьяспора» в Супер-Лиге прошла ставка ТБ(2,5)

Прогноз

Обе команды взяли успешный старт в чемпионате. В очной встрече «Аланьяспора» и «Алтая» сложно выделить очевидного фаворита, но в пользу хозяев говорит домашняя арена и опыт выступлений в Супер-Лиге. Предлагаем рассмотреть ставку на нулевую фору «Аланьяспора», которая в линии БК Мелбет идет по коэффициенту 1.50.

Ранее букмекеры предложили ставку на победу чемпиона Франции по хорошему коэффициенту.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.77 1.47 1.89 1.97 1.50 2.69
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Все комментарии
n8zkctzsan32
n8zkctzsan32
вчера в 23:06
Футбольный клуб «Аланьяспор» выиграет матч.
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