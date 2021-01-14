«Аланьяспор» — «Эрзурумспор». Прогноз на матч Кубка Турции (14.01.2021)

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14 января 2021, 13:59

«Аланьяспор» и «Эрзурумспор» сыграют 14 января в рамках 1/8 финала Кубка Турции. Прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч вы найдёте в нашей статье.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча, который состоится в городе Аланья, букмекеры считают хозяев. Фонбет предлагает сделать ставки на победу «Аланьяспора» с котировкой 1.39. Заключить пари на то, что выездную победу оформит «Эрзурум», можно за 7.40, а ничья котируется в 5.00.

Матчи «Аланьяспора» очень часто заканчиваются результативным исходом. БК предлагает сделать прогноз на тотал матча больше 2,5 голов с коэффициентом 1.66, меньше – 2.23.

Форма команд

«Аланьяспор», проиграв 2 последних матча с одинаковым счётом (1:2) командам «Касымпаша» и «Фенербахче», вылетел из еврокубковой зоны и на данный момент занимает пятое место, имея отставание от первой строчки в пять очков.

В 1/16 финала Кубка Турции «Аланьяспор» спокойно дома разобрался с «Аданаспором» (5:1).

«Эрзурумспор» сейчас занимает последнее место в турнирной таблице, набрав в 18 турах лишь 13 очков.

В 2021 году команда успела провести три матча, в которых дважды уступила «Фенербахче» (0:3) и «Башакшехиру» (0:1), и добыла одно очко дома в игре с «Газиантепом» (1:1).

Информация для ставок

Обе команды подходят к игре в плохих кондициях, каждая проиграла два последних своих матча

Лишь дважды в последних 16 матчах «Аланьяспор» уходил с поля без забитого гола

Прогноз

«Аланьяспор», победив лишь единожды за последние шесть матчей, сильно усложнил свои шансы на победу в чемпионате. Команде для поднятия морального духа нужно реабилитироваться за свои плохие выступления. И матч Кубка идеально подходит для этого.

Предлагаем ставку на победу и уверенный проход в следующий раунд «Аланьяспора» с коэффициентом 1.41 на БК Фонбет.

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