«Алашкерт» — «Рейнджерс». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (26.08.2021)

Интересную встречу двух крепких команд подарит нам ответный матч квалификации Лиги Европы. «Рейнджерс» приедет в гости к «Алашкерту». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Рейнджерс». Команда играет на выезде, а поставить на её победу можно по коэффициенту 1.32. Победа «Алашкерта» оценивается по коэффициенту 9.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.5.
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 по коэффициенту 2.06. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 1.76. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.04.
Форма команд
«Рейнджерс» заслуженно и с большим отрывом выиграл чемпионат Шотландии в прошлом сезоне, однако команда не смогла пробиться в Лигу чемпионов и теперь находится очень близко от группового этапа Лиги Европы. Коллектив выиграл первый матч с преимуществом в один мяч, поэтому на выезде игрокам придется постараться не упустить свое небольшое преимущество. Последними двумя матчами стали победа над «Росс Каунти» (4:2), и минимальный успех с «Алашкертом» (1:0).
«Алашкерт» уже в этой квалификации достиг значительных успехов и имеет шанс сотворить небольшую сенсацию, попав в группу Лиги Европы. Команда не очень хорошо стартовала, набрав в трех матчах чемпионата Армении всего одно очко, поэтому игроки имеют шанс реабилитироваться в другом турнире. В прошлом матче «Алашкерт» разошелся миром с «Севаном» (0:0), а раннее уступил в первом матче квалификации «Рейнджерс» (0:1).
Информация для ставок
- «Рейнджерс» выиграл только пять игр из последних десяти во всех турнирах
- Четыре из пяти последних поединков «Алашкерта» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних матчей «Рейнджерс» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Алашкерт» не может забить уже три матча подряд во всех турнирах
Прогноз
Команда из Шотландии имеет хорошие шансы продолжить свой яркий сезон, пройдя в групповой этап Лиги Европы. Армянский клуб показывает неплохие выступления, однако его потенциала недостаточно, чтобы сломить сопротивление оппонента. Предлагаем сделать ставку на победу «Рейнджерс» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.89.
Ранее букмекеры предсказали результативный исход в другом матче Лиги Европы.