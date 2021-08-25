«Алашкерт» — «Рейнджерс». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (26.08.2021)

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вчера, 21:11

Интересную встречу двух крепких команд подарит нам ответный матч квалификации Лиги Европы. «Рейнджерс» приедет в гости к «Алашкерту». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Рейнджерс». Команда играет на выезде, а поставить на её победу можно по коэффициенту 1.32. Победа «Алашкерта» оценивается по коэффициенту 9.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 по коэффициенту 2.06. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 1.76. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.04.

Форма команд

«Рейнджерс» заслуженно и с большим отрывом выиграл чемпионат Шотландии в прошлом сезоне, однако команда не смогла пробиться в Лигу чемпионов и теперь находится очень близко от группового этапа Лиги Европы. Коллектив выиграл первый матч с преимуществом в один мяч, поэтому на выезде игрокам придется постараться не упустить свое небольшое преимущество. Последними двумя матчами стали победа над «Росс Каунти» (4:2), и минимальный успех с «Алашкертом» (1:0).

«Алашкерт» уже в этой квалификации достиг значительных успехов и имеет шанс сотворить небольшую сенсацию, попав в группу Лиги Европы. Команда не очень хорошо стартовала, набрав в трех матчах чемпионата Армении всего одно очко, поэтому игроки имеют шанс реабилитироваться в другом турнире. В прошлом матче «Алашкерт» разошелся миром с «Севаном» (0:0), а раннее уступил в первом матче квалификации «Рейнджерс» (0:1).

Информация для ставок

«Рейнджерс» выиграл только пять игр из последних десяти во всех турнирах

Четыре из пяти последних поединков «Алашкерта» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей «Рейнджерс» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Алашкерт» не может забить уже три матча подряд во всех турнирах

Прогноз

Команда из Шотландии имеет хорошие шансы продолжить свой яркий сезон, пройдя в групповой этап Лиги Европы. Армянский клуб показывает неплохие выступления, однако его потенциала недостаточно, чтобы сломить сопротивление оппонента. Предлагаем сделать ставку на победу «Рейнджерс» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.89.

Ранее букмекеры предсказали результативный исход в другом матче Лиги Европы.