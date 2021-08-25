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«Алашкерт» — «Рейнджерс». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (26.08.2021)

вчера, 21:11

Интересную встречу двух крепких команд подарит нам ответный матч квалификации Лиги Европы. «Рейнджерс» приедет в гости к «Алашкерту». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.014.251.53
Фонбет 9.50 5.20 1.33
Мелбет 5.60 4.24 1.56
1XBET 5.60 4.24 1.56
BetBoom 6.12 4.08 1.59

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Рейнджерс». Команда играет на выезде, а поставить на её победу можно по коэффициенту 1.32. Победа «Алашкерта» оценивается по коэффициенту 9.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 по коэффициенту 2.06. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 1.76. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.04.

Форма команд

«Рейнджерс» заслуженно и с большим отрывом выиграл чемпионат Шотландии в прошлом сезоне, однако команда не смогла пробиться в Лигу чемпионов и теперь находится очень близко от группового этапа Лиги Европы. Коллектив выиграл первый матч с преимуществом в один мяч, поэтому на выезде игрокам придется постараться не упустить свое небольшое преимущество. Последними двумя матчами стали победа над «Росс Каунти» (4:2), и минимальный успех с «Алашкертом» (1:0).

«Алашкерт» уже в этой квалификации достиг значительных успехов и имеет шанс сотворить небольшую сенсацию, попав в группу Лиги Европы. Команда не очень хорошо стартовала, набрав в трех матчах чемпионата Армении всего одно очко, поэтому игроки имеют шанс реабилитироваться в другом турнире. В прошлом матче «Алашкерт» разошелся миром с «Севаном» (0:0), а раннее уступил в первом матче квалификации «Рейнджерс» (0:1).

Информация для ставок

  • «Рейнджерс» выиграл только пять игр из последних десяти во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних поединков «Алашкерта» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Четыре из пяти последних матчей «Рейнджерс» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Алашкерт» не может забить уже три матча подряд во всех турнирах

Прогноз

Команда из Шотландии имеет хорошие шансы продолжить свой яркий сезон, пройдя в групповой этап Лиги Европы. Армянский клуб показывает неплохие выступления, однако его потенциала недостаточно, чтобы сломить сопротивление оппонента. Предлагаем сделать ставку на победу «Рейнджерс» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.89.

Ранее букмекеры предсказали результативный исход в другом матче Лиги Европы.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.76 1.64 2.16
Мелбет 2.11 1.79
1XBET 2.11 1.79
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