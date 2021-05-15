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«Алавес» — «Гранада». Прогноз на матч Примеры (16.05.2021)

сегодня, 00:25

«Алавес» сыграет против «Гранады» в рамках очередного тура Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.893.724.28
Лига Ставок 1.88 3.60 4.30
Мелбет 1.92 3.66 4.50
1XBET 1.92 3.66 4.50
BetBoom 1.87 3.85 4.20

Ставки букмекеров

В этом матче можно поставить на победу «Гранады» по коэффициенту 4.20. Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Алавес» — 1.85. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.65.

Форма команд

«Алавес» находится на 15-й строчке в турнирной таблице Примеры. Клуб набрал 35 пунктов. В нынешнем сезоне у этого клуба восемь побед, 11 ничьих и 17 поражений. Команда забила 32 гола и пропустила 54 мяча.

«Гранада» набрала 45 пунктов и расположилась на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 13 побед, шесть ничьих и 17 поражений. Команда забила 45 голов и пропустила 61 мяч.

Информация для ставок

  • «Гранада» проиграла три матча кряду
  • «Алавес» выиграл два матча из последних пяти
  • «Гранада» пропустила десять мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по 1.93.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Байер» — «Унион».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.37 1.64 1.74 2.21
Лига Ставок 2.30 1.62 1.70 2.17
Мелбет 1.76 2.24
1XBET 1.76 2.24
BetBoom 2.38 1.62 1.73 2.16 1.38 3.16
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