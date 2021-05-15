«Алавес» — «Гранада». Прогноз на матч Примеры (16.05.2021)

«Алавес» сыграет против «Гранады» в рамках очередного тура Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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завтра, 19:30
Ставки букмекеров
В этом матче можно поставить на победу «Гранады» по коэффициенту 4.20. Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Алавес» — 1.85. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.65.
Форма команд
«Алавес» находится на 15-й строчке в турнирной таблице Примеры. Клуб набрал 35 пунктов. В нынешнем сезоне у этого клуба восемь побед, 11 ничьих и 17 поражений. Команда забила 32 гола и пропустила 54 мяча.
«Гранада» набрала 45 пунктов и расположилась на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 13 побед, шесть ничьих и 17 поражений. Команда забила 45 голов и пропустила 61 мяч.
Информация для ставок
- «Гранада» проиграла три матча кряду
- «Алавес» выиграл два матча из последних пяти
- «Гранада» пропустила десять мячей в пяти последних матчах
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по 1.93.
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