«Алавес» — «Леванте». Прогноз на матч чемпионата Испании (08.05.2021)

1620444600

вчера, 06:30

«Алавес» примет «Леванте» в рамках 35-го тура Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Алавес» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.16, ничейный исход котируется в 3.4, а победа «Сампдории» представлена коэффициентом 3.6.

Форма команд

«Алавес» находится в шаге от зоны вылета, опережая ее на одно очко. Клуб набрал 31 балл и расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. Команда выиграла 7 поединков, 10 раз сыграла вничью и проиграла в 17 матчах. В активе команды 28 забитых мячей и 52 пропущенных гола. В последнее время «Алавес» улучшил свои результаты, уступив лишь в одном из последних пяти туров.

«Леванте» находится на 13-й строчке чемпионата. В активе «лягушек» 38 баллов. Команда выиграла 9 поединков, 11 раз сыграла вничью и проиграла в 14 матчах. На счету «Леванте» 38 забитых и 48 пропущенных мячей. Сейчас «Леванте» переживает чёрную полосу, уступая в каждом матче.

Информация для ставок

«Леванте» проиграл четыре матча кряду

«Алавес» проиграл один матч из последних пяти

«Леванте» пропустил девять голов в пяти последних матчах

Прогноз