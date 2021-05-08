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«Алавес» — «Леванте». Прогноз на матч чемпионата Испании (08.05.2021)

вчера, 06:30

«Алавес» примет «Леванте» в рамках 35-го тура Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.203.423.61
Лига Ставок 2.17 3.30 3.65
Мелбет 2.11 3.49 3.70
1XBET 1.94 7.60 2.21
BetBoom 2.16 3.29 3.54

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Алавес» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.16, ничейный исход котируется в 3.4, а победа «Сампдории» представлена коэффициентом 3.6.

Форма команд

«Алавес» находится в шаге от зоны вылета, опережая ее на одно очко. Клуб набрал 31 балл и расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. Команда выиграла 7 поединков, 10 раз сыграла вничью и проиграла в 17 матчах. В активе команды 28 забитых мячей и 52 пропущенных гола. В последнее время «Алавес» улучшил свои результаты, уступив лишь в одном из последних пяти туров.

«Леванте» находится на 13-й строчке чемпионата. В активе «лягушек» 38 баллов. Команда выиграла 9 поединков, 11 раз сыграла вничью и проиграла в 14 матчах. На счету «Леванте» 38 забитых и 48 пропущенных мячей. Сейчас «Леванте» переживает чёрную полосу, уступая в каждом матче.

Информация для ставок

  • «Леванте» проиграл четыре матча кряду
  • «Алавес» проиграл один матч из последних пяти
  • «Леванте» пропустил девять голов в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — «обе команды забьют», по коэффициенту 1.82. Также можно поставить на победу хозяев поля и ТБ (2.5) по коэффициенту 2.5.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.76 1.50 1.88 2.02 1.48 2.84
Лига Ставок 2.36 1.60 1.71 2.14
Мелбет 1.83 2.09
1XBET 2.43 1.51 1.70 2.16 1.40 2.77
BetBoom 2.36 1.60 1.70 2.17 1.38 3.08
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sv_1969
sv_1969
вчера в 07:07
Хозяева не проиграют
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