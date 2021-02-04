«Альбасете» — «Мальорка». Прогноз на матч испанской Сегунды (05.02.2021)

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вчера, 20:52

5 февраля «Альбасете» встретится с «Мальоркой» в рамках 24-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Мальорки» и советуют поставить на этот исход по коэффициенту 2.10. Ничейный исход оценивают в 2.90, а победу «Альбасете» в 4.90. Это будет тяжелый матч для хозяев поля, у «Мальорки» очень хорошая форма в последнее время.

Форма команд

«Альбасете» находится на 17-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 24 пункта. В нынешнем сезоне клуб выступает далеко не лучшим образом и рискует опуститься еще ниже в турнирной таблице.

«Мальорка» уверенно занимает первую строчку в таблице Сегунды и имеет в активе 48 баллов. Эта команда очень хочет вернуться в Примеру. У клуба 14 побед в нынешнем сезоне Сегунды, это один из лучших результатов наравне с «Альмерией» и «Эспаньолом». Матч против «Альбасете» — отличная возможность забрать очки у слабой команды и оторваться от соперников.

Информация для ставок

«Мальорка» проиграла дважды в последних пяти матчах

«Альбасете» не проиграл ни в одном из последних пяти матчей

«Мальорка» одна из самых забивающих команд чемпионата — 32 гола

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что «Мальорка» забьет свой первый гол в первом тайме — коэффициент 2.02.

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