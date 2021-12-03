«Алмере Сити» — «Эйндховен». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов по футболу (03.12.2021)

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сегодня, 13:11

3 декабря 2021 года состоится поединок «Алмере Сити — Эйндховен». Команды будут играть на стадионе «Янмар». Игра пройдет в рамках 18-го тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Отметим, что у хозяев не смогут принять участие в матче сразу три футболиста, один игрок «Эйндховена» также пропустит поединок. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Алмере Сити». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.10. Ничейный исход оценивается в 3.65, а победа гостей в 3.05.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.50.

Форма команд

«Алмере Сити» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этого нидерландского клуба — 13 баллов. У команды три победы, четыре ничьих и десять поражений. Клуб забил в нынешнем сезоне 28 мячей и пропустил 39 голов. В последних матчах у «Алмере» не получается показать свой лучший футбол — поражение против «Эммена» и «Маастрихта», а также ничья с «Эксельсиором».

«Эйндховен» расположился в нынешнем сезоне на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 29 баллов. Команда выиграла девять поединков, дважды играла вничью и проиграла в шести матчах. Всего у «Эйндховена» 32 забитых и 34 пропущенных гола. В последних матчах нидерландский коллектив выиграл у «Йонг АЗ Алкмара», проиграл «Венло» и победил «Дордрехт».

Информация для ставок

«Эйндховен» проиграл лишь один матч из последних пяти

«Алмере Сити» не побеждает четыре игры подряд

У «Эйндховена» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Эйндховена» по коэффициенту 1.65. В последних матчах гости смотрятся очень хорошо, много забивают и часто побеждают, чего нельзя сказать о хозяевах поля.