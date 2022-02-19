«Аморебьета» — «Леганес». Прогноз на матч Сегунды (21.02.2022)

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вчера, 16:58

21 февраля 2022 года состоится поединок «Аморебьета — Леганес». Матч пройдет на домашнем стадионе «Аморебьеты» в рамках очередного тура Испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на территории Испании.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, что победителем станет «Леганес» по коэффициенту 2.55. Ничейный исход оценивается в 3.00, а победа хозяев в 3.05. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 2.03.

Форма команд

«Аморебьета» в нынешнем сезоне идет на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 26 баллов. У команды четыре победы, 14 ничьих и девять поражений. Коллектив забил 31 гол и пропустил 38 мячей. В последних встречах «Аморебьета» не может похвастаться хорошим уровнем игры, тем не менее клуб набирает очки — ничья с «Луго» со счетом 1:1, а также с «Реал Овьедо» 1:1 и победа над «Жироной» 1:0.

В этом сезоне у «Леганеса» 15-я строчка в турнирной таблице. В активе клуба — 33 балла. У команды восемь побед, девять ничьих и десять поражений. Коллектив забил 28 голов и пропустил 31 мяч. В последних встречах «Леганес» играет хорошо и активно набирает драгоценные баллы. У команды победы над «Сарагосой» со счетом 2:1 и над «Алькорконом» 1:0, а также ничья с «Тенерифе» 0:0.

Информация для ставок

«Леганес» не проигрывает три поединка кряду

«Аморебьета» не проигрывает три матча подряд

«Леганес» забил три гола в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что тотал забитых мячей будет больше двух по коэффициенту 1.85. Эти команды хорошо смотрятся в атаке и наверняка смогут порадовать болельщиков атакующей игрой и забить много голов в очной встрече в Испании.