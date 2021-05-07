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«Андерлехт» — «Антверпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (08.05.2021)

вчера, 04:48

«Андерлехт» примет «Антверпен» в матче чемпионской группы Про-Лиги Бельгии. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.753.804.67
Лига Ставок 1.54 4.20 5.80

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Андерлехт» явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.76. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.82, а победа «Антверпена» оценивается в 4.66.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход (ТМ 2.5) котируется в 1.89. Исход «обе команды забьют» представлен коэффициентом 1.92.

Форма команд

«Андерлехт» под руководством Венсана Компани наконец-то обрел былую уверенность и стал регулярно набирать очки. Солидная победная серия в конце регулярного чемпионата позволила команде попасть в чемпионскую группу, а выездная ничья в последнем матче с фаворитом турнира «Брюгге» (2:2) лишь подтверждает превосходную форму «Андерлехта».

«Антверпен» продолжает играть на нервах у своих болельщиков, забивая и пропуская много мячей, чему свидетельствуют ТБ-исходы в последних матчах команды. В первом туре элитной группы коллектив Франка Веркаутерена дома проиграл «Генку» (2:3), но отставание клуба от зоны Лиги чемпионов составляет всего 1 балл.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Андерлехта» насчитывает 5 матчей во всех турнирах, 4 из них завершились победой клуба
  • В последних четырех матчах «Антверпена» сыграла ставка на ТБ 4.5
  • В 7 из 8 последних матчей между командами на поле «Андерлехта» сыграла ставка «обе забьют»
  • «Антверпен» в восьми из девяти последних матчей забивал на выезде минимум один гол

Прогноз

Обе команды результативно играют в атаке, чего стоит ожидать и в предстоящем матче. Рекомендуем сделать ставку на ТБ 3 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.81 1.45 1.93 1.93 1.48 2.68
Лига Ставок 2.85 1.39 1.93 1.81 1.53 2.40
1XBET 2.77 1.42 1.92 1.90 1.51 2.48
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 09:12
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)
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