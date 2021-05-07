«Андерлехт» — «Антверпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (08.05.2021)

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вчера, 04:48

«Андерлехт» примет «Антверпен» в матче чемпионской группы Про-Лиги Бельгии. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Андерлехт» явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.76. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.82, а победа «Антверпена» оценивается в 4.66.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход (ТМ 2.5) котируется в 1.89. Исход «обе команды забьют» представлен коэффициентом 1.92.

Форма команд

«Андерлехт» под руководством Венсана Компани наконец-то обрел былую уверенность и стал регулярно набирать очки. Солидная победная серия в конце регулярного чемпионата позволила команде попасть в чемпионскую группу, а выездная ничья в последнем матче с фаворитом турнира «Брюгге» (2:2) лишь подтверждает превосходную форму «Андерлехта».

«Антверпен» продолжает играть на нервах у своих болельщиков, забивая и пропуская много мячей, чему свидетельствуют ТБ -исходы в последних матчах команды. В первом туре элитной группы коллектив Франка Веркаутерена дома проиграл «Генку» (2:3), но отставание клуба от зоны Лиги чемпионов составляет всего 1 балл.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Андерлехта» насчитывает 5 матчей во всех турнирах, 4 из них завершились победой клуба

В последних четырех матчах «Антверпена» сыграла ставка на ТБ 4.5

4.5 В 7 из 8 последних матчей между командами на поле «Андерлехта» сыграла ставка «обе забьют»

«Антверпен» в восьми из девяти последних матчей забивал на выезде минимум один гол

Прогноз