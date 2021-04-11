«Андерлехт» — «Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (11.04.2021)

1618143816

вчера, 15:23

В центральном матче тура «Андерлехт» ждет в гости «Брюгге». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет на выезде, поставить на её победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Андерлехта» оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.98. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.83. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.76.

Форма команд

«Брюгге» за последние несколько матчей стал играть менее стабильно, однако команда может себе это позволить, ведь отрыв от ближайшего соперника достигает почти 20 очков. Команда играет в свое удовольствие, но не забывает и о результате. В прошлом туре «Брюгге» обыграл «Кортрейк» (2:1), а немного ранее уступил «Антверпену» (0:2).

«Андерлехт» борется за второе место, от которого на данный момент отстает на несколько очков. Команда имеет все шансы забрать серебро чемпионата. Последние два матча «Андерлехта» закончились победами с одинаковым счетом (4:1) над «Антверпеном» и «Зюльте-Варегемом».

Информация для ставок

• Четыре последних матча «Андерлехта» завершились исходом «обе забьют»

• «Брюгге» выиграл всего пять игр из последних десяти во всех турнирах

• «Брюгге» выиграл шесть последних матчей у «Андерлехта»

• «Брюгге» не пропускает на выезде больше одного гола уже 11 матчей подряд

Прогноз

«Андерлехт» нуждается в очках. Предположим, что хозяева в трудной борьбе смогут добиться желаемого результата. Сделать ставку на победу «Андерлехта» с форой 0 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на такой исход составляет 2.39.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».