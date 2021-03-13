«Андерлехт» — «Генк»: прогноз на матч Кубка Бельгии (14.03.2021)

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вчера, 15:40

В полуфинале Кубка Бельгии нас ждет довольно интересный поединок. «Андерлехт» ждет в гости «Генк». Встреча состоится 14 марта 2021 года.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу гостей предлагает коэффициент 3.35, в то время как победа «Андерлехта» будет стоить 2.1. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.6.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей за 1.89. Если есть сомнения по поводу большого количества голов, оптимальным вариантом станет тотал меньше 2.5 мячей за 1.91.

Форма команд

«Андерлехт» в последнее время играет крайне нестабильно. Команда занимает пятое место в чемпионате и продолжает борьбу за место в первой четверке. В предыдущей стадии Кубка страны «Андерлехт» минимально обыграл «Серкль Брюгге» (1:0). Кубок Бельгии может стать для «Андерлехта» хорошим шансом взять трофей в этом сезоне, так как в чемпионате у команды шансов нет. Последними двумя матчами коллектива стали ничья с «Мехеленом» (1:1) и победа над «Стандардом» (3:1).

«Генк» занимает третье место в чемпионате. Команда пытается навязать борьбу «Антверпену» за серебряные медали, отставая от них всего на два пункта. В четвертьфинале «Генк» обыграл «Мехелен» (4:1), а в чемпионате одержал две победы — над «Серкль Брюгге» (2:0) и «Шарлеруа» (2:1).

Информация для ставок

• «Андерлехт» выиграл один матч из последних пяти во всех турнирах

• «Генк» выиграл три последних матча во всех турнирах

• «Андерлехт» выиграл три последние встречи у «Генка»

• Четыре последних матча между коллективами на поле «Андерлехта» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Полуфинал Кубка страны достаточно тяжело спрогнозировать, ведь сценарий матча может сложиться как угодно. Рекомендуем довериться статистике и сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на ТМ 2.5. Коэффициент на данный исход составляет 1.91.