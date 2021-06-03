Андорра — Ирландия. Прогноз на товарищеский матч (03.06.2021)

1622696508

сегодня, 08:01

Ирландия сыграет на выезде с Андоррой в товарищеском поединке. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает Ирландию бесспорным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.15. Победа Андорры оценивается в 13.5. Ничейный исход представлен коэффициентом 9.3.

На тотал больше 3 мячей букмекеры предлагают коэффициент 1.65. Низовой исход матча (ТМ 3) можно сыграть по коэффициенту 2.8. Исход «обе команды забьют» котируется в 2.4.

Форма команд

Андорра имеет неприятную серию из поражений, которую будет не так просто прервать в предстоящем матче. В весенних поединках Андорра проиграла Венгрии (1:4), Польше (0:3) и Албании (0:1).

Ирландии не удалось квалифицироваться на Евро-2020, команда проведет ряд товарищеских матчей, подготавливаясь уже к отборочным играм ЧМ -2022. Ирландцы также имеют неприятную безвыигрышную серию, которая, вероятно, будет прервана в матче с Андоррой.

Информация для ставок

Андорра пропускает и проигрывает в семи матчах подряд

Ирландия не выигрывает 12 матчей кряду

Все 4 очные встречи между командами завершились победой Ирландии

Ирландия пропускает на выезде пять матчей подряд

Прогноз

Гости опытнее и сильнее хозяев и едут только за победой. Скорее всего, им это удастся, но разгрома ждать не стоит. Сделать ставку на Андорру с форой (+2.5) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.7.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Европы U21 Нидерланды — Германия.