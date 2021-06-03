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Андорра — Ирландия. Прогноз на товарищеский матч (03.06.2021)

сегодня, 08:01

Ирландия сыграет на выезде с Андоррой в товарищеском поединке. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 18.00 6.20 1.20
Фонбет 20.00 6.60 1.19
Мелбет 16.00 6.30 1.20
1XBET 17.00 6.50 1.19
BetBoom 17.50 5.10 1.24

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает Ирландию бесспорным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.15. Победа Андорры оценивается в 13.5. Ничейный исход представлен коэффициентом 9.3.

На тотал больше 3 мячей букмекеры предлагают коэффициент 1.65. Низовой исход матча (ТМ 3) можно сыграть по коэффициенту 2.8. Исход «обе команды забьют» котируется в 2.4.

Форма команд

Андорра имеет неприятную серию из поражений, которую будет не так просто прервать в предстоящем матче. В весенних поединках Андорра проиграла Венгрии (1:4), Польше (0:3) и Албании (0:1).

Ирландии не удалось квалифицироваться на Евро-2020, команда проведет ряд товарищеских матчей, подготавливаясь уже к отборочным играм ЧМ-2022. Ирландцы также имеют неприятную безвыигрышную серию, которая, вероятно, будет прервана в матче с Андоррой.

Информация для ставок

  • Андорра пропускает и проигрывает в семи матчах подряд
  • Ирландия не выигрывает 12 матчей кряду
  • Все 4 очные встречи между командами завершились победой Ирландии
  • Ирландия пропускает на выезде пять матчей подряд

Прогноз

Гости опытнее и сильнее хозяев и едут только за победой. Скорее всего, им это удастся, но разгрома ждать не стоит. Сделать ставку на Андорру с форой (+2.5) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.7.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Европы U21 Нидерланды — Германия.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.70 1.45 1.87 1.90 1.48 2.60
Мелбет 1.99 1.89
1XBET 1.95 1.92
BetBoom 2.77 1.41 1.87 1.87 1.52 2.43
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shlomo
shlomo
сегодня в 10:38
Гости выиграют этот матч...
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