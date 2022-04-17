«Бристоль Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.04.2022)

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вчера, 23:47

Ставки букмекеров

«Шеффилд» в предстоящей игре идет явным фаворитом. Ставку на победу хозяев предлагают взять по цене 1.87, ничья в игре котируется по 3.50, а победа «Бристоль Сити» по 4.30 в БК Фонбет.

Эксперты полагают, что в матче забьют обе команды. Соответствующий исход можно заиграть с коэффициентом 1.75, а противоположный за 2.01.

Форма команд

«Бристоль Сити» к 43 туру подходит на 18 месте турнирной таблицы и с 48 набранными очками. В нынешнем розыгрыше клуб смог одержать 13 побед, девять игр завершил ничьей и 20 раз проиграл. В последних пяти турах команда одну игру выиграла и по два раза сыграла вничью и проиграла. Крайний матч увенчался победой над «Сток Сити» (0-1).

«Шеффилд Юнайтед» по состоянию на сегодня располагается на шестой строчке чемпионата, имея в активе 65 очков, что в свою очередь позволяет сыграть в плей-офф Чемпионшипа и побороться за выход в АПЛ . Всего же, по ходу кампании команда завершила 18 игр победой, в 11 случаях сыграла вничью и 13 раз терпела поражение. Предыдущие пять туров закончились двумя триумфами, одной «мировой» и двумя проигрышами. В крайнем туре против «Рединга» очки были упущены (1:2).

Информация для ставок

10 из 15 последних матчей «Бристоль Сити» завершились с менее 3.5 голами

«Шеффилд» не проиграл в 11 из 15 последних игр

Ни в одной из пяти последних очных встреч не было ничьей

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