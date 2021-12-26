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«Дерби Каунти» — «Вест Бромвич».  Прогноз на матч Чемпионшипа (27.12.2021)

26 декабря 2021, 15:32

27 декабря 2021 года состоится поединок «Дерби Каунти» — «Вест Бромвич». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.743.801.63
Фонбет 5.80 3.75 1.63
BetBoom 7.01 3.60 1.59

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.48. Ничейный исход оценивается в 4.50, а победа хозяев в 6.80.

Форма команд

«Дерби Каунти» идет в нынешнем сезоне на 24-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — четыре балла. Всего у «Дерби Каунти» пять побед, десять ничьих и семь поражений. Коллектив забил 18 голов и пропустил 21 мяч.

«Вест Бромвич» идет в нынешнем сезоне Чемпионшипа на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 41 балл. У команды 11 побед, восемь ничьих и четыре поражения. Всего коллектив забил 30 голов и пропустил 17 мячей.

Информация для ставок

● «Вест Бромвич» не проигрывает пять игр кряду
● «Дерби Каунти» проиграл два матча из последних пяти
● «Вест Бромвич» забил три мяча в трех последних матчах

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Дерби Каунти» по коэффициенту 2.12. «Дерби Каунти» смотрится неплохо по своей игре, команда может отобрать как минимум один балл у соперника.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.28 1.71 1.67 2.23
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