«Дерби Каунти» — «Вест Бромвич».  Прогноз на матч Чемпионшипа (27.12.2021)

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26 декабря 2021, 15:32

27 декабря 2021 года состоится поединок «Дерби Каунти» — «Вест Бромвич». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.48. Ничейный исход оценивается в 4.50, а победа хозяев в 6.80.

Форма команд

«Дерби Каунти» идет в нынешнем сезоне на 24-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — четыре балла. Всего у «Дерби Каунти» пять побед, десять ничьих и семь поражений. Коллектив забил 18 голов и пропустил 21 мяч.

«Вест Бромвич» идет в нынешнем сезоне Чемпионшипа на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 41 балл. У команды 11 побед, восемь ничьих и четыре поражения. Всего коллектив забил 30 голов и пропустил 17 мячей.

Информация для ставок

● «Вест Бромвич» не проигрывает пять игр кряду

● «Дерби Каунти» проиграл два матча из последних пяти

● «Вест Бромвич» забил три мяча в трех последних матчах

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Дерби Каунти» по коэффициенту 2.12. «Дерби Каунти» смотрится неплохо по своей игре, команда может отобрать как минимум один балл у соперника.