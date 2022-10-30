«Халл Сити» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Чемпионшипа (01.11.2022)

Ставки букмекеров
В этом противостоянии букмекеры симпатизируют гостям. Поставить на победу «Мидлсбро» можно по коэффициенту 2.29, ничья идет по цене 3.40, а победа «Халл Сити» оценивается по котировке 3.14.
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завтра, 22:45
Если рассматривать линию голов, то здесь аналитики компании Лига Ставок отдают предпочтение низовому исходу. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.72, ТБ(2,5) – 2.10.
Форма команд
«Халл Сити» базируется на 18-м месте чемпионата. По итогам 17-и сыгранных туров клуб заработал 20 очков, показав следующие результаты: шесть побед, две ничьи и девять поражений.
Отметим, что в предыдущем туре лиги «Халл Сити» уступил на домашней арене «Блэкберну» (0:1), а до этого команда одержала последовательные победы над «Ротерхэмом» (4:2) и «Блэкпулом» (3:1).
«Мидлсбро» занимает 21-е место рейтинга. В текущем сезоне Чемпионшипа команда одержала четыре победы, пять раз сыграла вничью и восемь раз проиграла своим соперникам.
В трех предыдущих турах лиги футболисты «Мидлсбро» продемонстрировали все возможные результаты. На их счету победа над «Уиганом» (4:1), ничья в игре с «Хаддерсфилдом» (0:0) и гостевое поражение на поле «Престона» (1:2).
Информация для ставок
- Команды обменялись голами в 4 из прошлых 5 матчей на поле «Халл Сити»
- «Мидлсбро» забивал и пропускал голы в 2 последних гостевых матчах лиги
- «Халл Сити» проигрывал в 4 из последних 5 домашних матчей чемпионата
Прогноз
Мы считаем, что «Халл Сити» и «Мидлсбро» проведут результативную встречу. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в БК Лига Ставок.