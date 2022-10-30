«Халл Сити» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Чемпионшипа (01.11.2022)

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вчера, 12:02

Ставки букмекеров

В этом противостоянии букмекеры симпатизируют гостям. Поставить на победу «Мидлсбро» можно по коэффициенту 2.29, ничья идет по цене 3.40, а победа «Халл Сити» оценивается по котировке 3.14.

Если рассматривать линию голов, то здесь аналитики компании Лига Ставок отдают предпочтение низовому исходу. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.72, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Халл Сити» базируется на 18-м месте чемпионата. По итогам 17-и сыгранных туров клуб заработал 20 очков, показав следующие результаты: шесть побед, две ничьи и девять поражений.

Отметим, что в предыдущем туре лиги «Халл Сити» уступил на домашней арене «Блэкберну» (0:1), а до этого команда одержала последовательные победы над «Ротерхэмом» (4:2) и «Блэкпулом» (3:1).

«Мидлсбро» занимает 21-е место рейтинга. В текущем сезоне Чемпионшипа команда одержала четыре победы, пять раз сыграла вничью и восемь раз проиграла своим соперникам.

В трех предыдущих турах лиги футболисты «Мидлсбро» продемонстрировали все возможные результаты. На их счету победа над «Уиганом» (4:1), ничья в игре с «Хаддерсфилдом» (0:0) и гостевое поражение на поле «Престона» (1:2).

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 4 из прошлых 5 матчей на поле «Халл Сити»

«Мидлсбро» забивал и пропускал голы в 2 последних гостевых матчах лиги

«Халл Сити» проигрывал в 4 из последних 5 домашних матчей чемпионата

Прогноз

Мы считаем, что «Халл Сити» и «Мидлсбро» проведут результативную встречу. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в БК Лига Ставок.