«Кардифф» — КПР. Прогноз на матч Чемпионшипа (26.12.2022)

1671955371

вчера, 11:02

Ставки букмекеров

«Кардифф» считается минимальным фаворитом этой встречи. Победа домашней команды играется по коэффициенту 2.42. За ничью предложена цена 3.30, а победа КПР идет по котировке 2.95.

Если анализировать линию Лига Ставок на голы, здесь преимущество на стороне низового формата противостояния. Ставки на ТМ(2,5) гола играются по коэффициенту 1.68, ТБ (2,5) можно взять по цене 2.15.

Форма команд

«Кардифф» плохо выступает в текущем сезоне. По итогам 23 сыгранных встреч клуб заработал 26 очков, расположившись на 20-м месте рейтинга. В активе валлийской команды семь побед и пять ничейных матчей, против 11 поражений. Соотношение забитых и пропущенных мячей отрицательное – 20 против 28.

Выделим, что в четырех предыдущих турах Чемпионшипа футболисты «Кардиффа» не добивались побед. После неудач в противостояниях с «Халл Сити» (2:3) и «Шеффилд Юнайтед» (0:1) «ласточки» разделили очки со «Сток Сити» (2:2) и «Блэкпулом» (1:1).

КПР вернулся в зону плей-офф чемпионата. В предыдущем туре лиги лондонская команда одержала десятую победу в сезоне, обыграв на выезде «Престон» (1:0). Этим матче клуб прервал серию из поражений, которая затянулась на четыре тура.

Информация для ставок

«Кардифф» забивал и пропускал голы в 3 из прошлых 4 домашних матчей лиги

КПР выиграл в 4 из предыдущих 5 матчей против «Кардифф»

выиграл в 4 из предыдущих 5 матчей против «Кардифф» КПР не побеждал в 4 из последних 5 гостевых поединков лиги

Прогноз