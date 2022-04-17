«КПР» — «Дерби Каунти». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.04.2022)

Ставки букмекеров
«КПР» в предстоящем матче считается фаворитом. Ставку на победу хозяев можно заиграть с коэффициентом 2.30, ничья в игре предлагается по 3.30, а победа «Дерби Каунти» котируется 3.20 в БК Фонбет.
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сегодня, 17:00
Эксперты ожидают, что в матче забьют обе команды, полагаясь на актуальную статистику. Такую ставку возможно взять по цене 1.84, а противоположный исход по 1.90.
Форма команд
«КПР» к 43 туру завоевал 60 очков и благодаря этому расположился на 12 строчке таблицы. В активе команды 17 побед и девять ничьих, 16 матчей, в свою очередь, проиграны. Последние пять туров оказались неудачными. Четыре игры проиграно, а крайний матч закончился вничью с «Хаддерсфилдом» (2:2).
«Дерби Каунти» по ходу компании сумел 13 раз обыграть соперника, 13 игр закончил с ничейным счетом и в 16 случаях уходил с поля проигравшим. Клуб расположился в зоне вылета на 22 месте с 31 набранным очком. Прошедшие пять туров увенчались двумя победами, одной ничьей и еще в два матча проиграны. Крайняя игра завершилась победой над лидером чемпионата «Фулхэмом» (2:1).
Информация для ставок
- «Дерби» не выигрывал в 10 из последних 15 матчей
- 11 из 15 последних матчей «Дерби» завершились с менее 3.5 голами
- В четырех из пяти последних очных встречах «КПР» не проиграл
Прогноз
Обе команды имеют мотивацию побеждать. «Дерби» хочет выбраться из зоны вылета, «КПР» реабилитироваться после безвыигрышной серии. Учитывая форму команд, турнирное положение и историю очных встреч, предлагаем заиграть ставку, что «Дерби Каунти» забьет гол с коэффициентом 1.42 в БК Фонбет.