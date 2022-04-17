«КПР» — «Дерби Каунти». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.04.2022)

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вчера, 23:54

Ставки букмекеров

« КПР » в предстоящем матче считается фаворитом. Ставку на победу хозяев можно заиграть с коэффициентом 2.30, ничья в игре предлагается по 3.30, а победа «Дерби Каунти» котируется 3.20 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают, что в матче забьют обе команды, полагаясь на актуальную статистику. Такую ставку возможно взять по цене 1.84, а противоположный исход по 1.90.

Форма команд

« КПР » к 43 туру завоевал 60 очков и благодаря этому расположился на 12 строчке таблицы. В активе команды 17 побед и девять ничьих, 16 матчей, в свою очередь, проиграны. Последние пять туров оказались неудачными. Четыре игры проиграно, а крайний матч закончился вничью с «Хаддерсфилдом» (2:2).

«Дерби Каунти» по ходу компании сумел 13 раз обыграть соперника, 13 игр закончил с ничейным счетом и в 16 случаях уходил с поля проигравшим. Клуб расположился в зоне вылета на 22 месте с 31 набранным очком. Прошедшие пять туров увенчались двумя победами, одной ничьей и еще в два матча проиграны. Крайняя игра завершилась победой над лидером чемпионата «Фулхэмом» (2:1).

Информация для ставок

«Дерби» не выигрывал в 10 из последних 15 матчей

11 из 15 последних матчей «Дерби» завершились с менее 3.5 голами

В четырех из пяти последних очных встречах « КПР » не проиграл

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