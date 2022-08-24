«Лутон Таун» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.08.2022)

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сегодня, 15:36

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом игры букмекеры видят гостевую команду. Сыграть победу «Шеффилд Юнайтед» компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.43, против цены 2.95 на успех «Лутон Тауна». Заключить пари на ничью в матче можно по котировке 3.20.

Если рассматривать линию на голы, то здесь эксперты отводят больше шансов на низку результативность. Ставки ТМ(2,5) доступны по коэффициенту 1.72, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Лутон Таун» заработал пять очков за пять туров чемпионата. С таким результатом команда расположилась на 19-м месте рейтинга. В последней игре лиги клубу удалось оформить дебютную победу в сезоне, которая случилась на поле «Суонси» (2:0).

Прежде игроки «Лутон Тауна» зафиксировали проигрыши от «Бристоль Сити» (0:2) и «Престона» (0:1), а также разделили очки с «Бернли» (1:1) и «Бирмингемом» (0:0).

«Шеффилд Юнайтед» является единоличным лидером турнирной таблицы Чемпионшипа. Клуб пополнил счет на 10 очков за пять стартовых поединков. В двух последних матчах чемпионата «клинки» обыграли «Сандерленд» (2:1) и «Блэкберн» (3:0), тем самым обозначив свои амбиции вернуться в АПЛ .

Информация для ставок

«Лутон Таун» сыграл на ТМ(2,5) гола все 5 матчей нового сезона

«Шеффилд Юнайтед» выиграл 3 из прошлых 5 матчей против «Лутон Тауна»

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 4 из прошлых 5 очных встреч

Прогноз

«Лутон Таун» надежно обороняется, особенно в домашних играх. Поэтому, убедительную победу в предстоящей игре «Шеффилд Юнайтед» вряд ли сможет оформить. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.72 в БК Лига Ставок.