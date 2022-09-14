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«Бернли» — «Бристоль Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.09.2022)

вчера, 16:53
Норвич

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Бернли» фаворитом матча, предлагая поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.66. Вероятность ничьи аналитики БК Лига Ставок оценили в 4.07, а победа «Бристоль Сити» идет в линии по котировке 4.70.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.684.115.26
Лига Ставок 1.61 4.10 4.70
Мелбет 1.64 4.25 5.38
1XBET 1.64 4.28 4.72

Также букмекеры склоняются к результативному исходу этой игры. Ставки на ТБ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Бернли» находится на пятом месте рейтинга. Команда в девяти сыгранных турах лиги заработала 14 баллов, допустив только один проигрыш – три победы и пять ничейных поединков.

После успешных матчей против «Уигана» (5:1) и «Миллуолла» (2:0) футболисты «Бернли» последовательно сыграли вничью с «Вест Бромвичем» (1:1) и «Престоном» (1:1).

«Бристоль Сити» тоже заработал 14 очков, расположившись на шестом месте в турнирной таблице. Команда в текущем сезоне одержала четыре победы, дважды сыграла вничью и допустила два поражения.

В двух последних турах чемпионата футболисты «Бристоль Сити» проявили себя отлично, поочердно победив «Хаддерсфилд» (2:0) и «Блэкберн» (3:2).

Информация для ставок

  • «Бернли» забивал и пропускал голы в 5 из прошлых 6 матчей чемпионата
  • «Бристоль Сити» фиксировал обмен голами в 6 прошлых гостевых матчах
  • Команды обменялись голами в 3 из последних 5 очных встреч

Прогноз

Встречаются соседи по турнирной таблице чемпионата, у которых нет проблем с забитыми голами. Поэтому, предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.73 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.21 1.72 1.72 2.20
Лига Ставок 2.29 1.54 1.86 1.88
Мелбет 2.30 1.65
1XBET 3.40 1.34
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:35
Скорей всего Норвич победит!
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