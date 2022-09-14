«Бернли» — «Бристоль Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.09.2022)

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вчера, 16:53

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Бернли» фаворитом матча, предлагая поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.66. Вероятность ничьи аналитики БК Лига Ставок оценили в 4.07, а победа «Бристоль Сити» идет в линии по котировке 4.70.

Также букмекеры склоняются к результативному исходу этой игры. Ставки на ТБ (2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Бернли» находится на пятом месте рейтинга. Команда в девяти сыгранных турах лиги заработала 14 баллов, допустив только один проигрыш – три победы и пять ничейных поединков.

После успешных матчей против «Уигана» (5:1) и «Миллуолла» (2:0) футболисты «Бернли» последовательно сыграли вничью с «Вест Бромвичем» (1:1) и «Престоном» (1:1).

«Бристоль Сити» тоже заработал 14 очков, расположившись на шестом месте в турнирной таблице. Команда в текущем сезоне одержала четыре победы, дважды сыграла вничью и допустила два поражения.

В двух последних турах чемпионата футболисты «Бристоль Сити» проявили себя отлично, поочердно победив «Хаддерсфилд» (2:0) и «Блэкберн» (3:2).

Информация для ставок

«Бернли» забивал и пропускал голы в 5 из прошлых 6 матчей чемпионата

«Бристоль Сити» фиксировал обмен голами в 6 прошлых гостевых матчах

Команды обменялись голами в 3 из последних 5 очных встреч

Прогноз

Встречаются соседи по турнирной таблице чемпионата, у которых нет проблем с забитыми голами. Поэтому, предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.73 в БК Лига Ставок.