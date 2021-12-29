«Ноттингем Форест» — «Хаддерсфилд Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.12.2021)

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29 декабря 2021, 01:30

В рамках 25-го тура Чемпионшипа «Ноттингем Форест» примет «Хаддерсфилд Таун». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Ноттингем Форест». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.95. Ничейный исход оценивается в 3.45, а победа гостей в 4.00.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.00.

Форма команд

«Ноттингем Форест» в нынешнем сезоне идет на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 34 балла. У команды девять побед, семь ничьих и восемь поражений. «Ноттингем» забил 32 гола и пропустил 27 раз. В последних встречах «Форест» проиграл «Мидлсбро» (2:0), а также выиграл у «Халл Сити» (2:1) и обыграл «Суонси» (1:4).

«Хаддерсфилд Таун» идет в нынешнем сезоне на шестой строчке в турнирной таблице, в активе клуба 36 пунктов. Команда выиграла десять встреч, шесть раз играла вничью и проиграла в восьми матчах. У клуба 31 забитый и 29 пропущенных мячей. В последних матчах «Хаддерсфилд» выиграл у «Блэкпула» (3:2), а также обыграл «Бристоль Сити» (2:3) и сыграл вничью с «Ковентри Сити» (1:1).

Информация для ставок

«Хаддерсфилд Таун» не проигрывает четыре поединка кряду

«Ноттингем Форест» выиграл три матча из последних пяти

У «Хаддерсфилда» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и «Ноттингем Форест» выиграет. За это предлагают коэффициенту 4.15. «Ноттингем» в отличной форме, команда много забивает и часто побеждает. Сейчас клуб может дать отпор сильному «Хаддерсфилду».