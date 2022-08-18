«Сток Сити» — «Сандерленд». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.08.2022)

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сегодня, 16:11

Ставки букмекеров

«Сток Сити» считается фаворитом этого матча. Ставки на победу хозяев поля букмекерская контора Лига Ставок принимает по коэффициенту 2.10, за ничью выставлена цена 3.40, а победа «Сандерленда» идет по котировке 3.50.

Аналитики также отдают предпочтение низовому исходу в этом противостоянии. Ставки на ТМ(2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

К пятому туру чемпионата «Сток Сити» подходит на 18-м месте турнирной таблицы. Единственную победу в новом розыгрыше лиги «гончары» оформили в домашней игре против «Блэкпула» (2:0).

В пассиве «Стока» проигрыши от «Миллуолла» (0:2) и «Хаддерсфилда» (1:3), а в последней игре лиги команда разделила очки с «Мидлсбро» (2:2).

«Сандерленд» заработал пять очков за четыре первых тура, обосновавшись на 11-м месте в общем зачете. У гостей только один победный матч – в гостях над «Бристоль Сити» (3:2). Выделим, что в прошлом туре лиги «черные коты» зафиксировали первое поражение, уступив на выезде «Шеффилд Юнайтед» (1:2), а в матчах с КПР и «Ковентри» фиксировались ничейные результаты.

Информация для ставок

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 5 из прошлых 6 матчей на поле «Сток Сити»

«Сток Сити» не проигрывал в 9 из предыдущих 10 домашних матчей против «Сандерленда»

«Сандерленд» пропускал минимум два гола в 3 предыдущих турах лиги

Прогноз

Встречаются команды, сопоставимые по уровню, что подтверждают выставленные котировки. С учетом статистики личных встреч «Сток Сити» и «Сандерленда», рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.