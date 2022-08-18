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«Сток Сити» — «Сандерленд». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.08.2022)

сегодня, 16:11
Сток Сити

Ставки букмекеров

«Сток Сити» считается фаворитом этого матча. Ставки на победу хозяев поля букмекерская контора Лига Ставок принимает по коэффициенту 2.10, за ничью выставлена цена 3.40, а победа «Сандерленда» идет по котировке 3.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.153.373.74
Лига Ставок 2.16 3.35 3.35
Мелбет 2.12 3.48 3.48
1XBET 2.12 3.48 3.48

Аналитики также отдают предпочтение низовому исходу в этом противостоянии. Ставки на ТМ(2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.80, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

К пятому туру чемпионата «Сток Сити» подходит на 18-м месте турнирной таблицы. Единственную победу в новом розыгрыше лиги «гончары» оформили в домашней игре против «Блэкпула» (2:0).

В пассиве «Стока» проигрыши от «Миллуолла» (0:2) и «Хаддерсфилда» (1:3), а в последней игре лиги команда разделила очки с «Мидлсбро» (2:2).

«Сандерленд» заработал пять очков за четыре первых тура, обосновавшись на 11-м месте в общем зачете. У гостей только один победный матч – в гостях над «Бристоль Сити» (3:2). Выделим, что в прошлом туре лиги «черные коты» зафиксировали первое поражение, уступив на выезде «Шеффилд Юнайтед» (1:2), а в матчах с КПР и «Ковентри» фиксировались ничейные результаты.

Информация для ставок

  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 5 из прошлых 6 матчей на поле «Сток Сити»
  • «Сток Сити» не проигрывал в 9 из предыдущих 10 домашних матчей против «Сандерленда»
  • «Сандерленд» пропускал минимум два гола в 3 предыдущих турах лиги

Прогноз

Встречаются команды, сопоставимые по уровню, что подтверждают выставленные котировки. С учетом статистики личных встреч «Сток Сити» и «Сандерленда», рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.54 1.56 1.81 2.09
Лига Ставок 2.60 1.47 1.81 1.93 1.45 2.65
Мелбет 1.81 2.06
1XBET 1.81 2.06
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shlomo
shlomo
сегодня в 18:40
Игра на три результата
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