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«Суонси Сити» — «Фулхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (08.03.2022)

сегодня, 15:46
Фулхэм

Ставки букмекеров

Изучив линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что гости идут фаворитами данной встречи. Ставки на победу «Суонси Сити» принимаются по коэффициенту 4.60, за ничью выставлена котировка 3.94, а самый вероятный исход победа «Фулхэма» отмечена в 1.76.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.903.771.79
Мелбет 4.64 3.74 1.81
1XBET 4.66 3.80 1.79
BetBoom 4.91 3.61 1.76

Аналитики также склоняются к результативному счету в этом противостоянии. Поставить на ТБ(2.5) голов предложено за 1.85, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Суонси Сити» зафиксировался на 16 месте чемпионата, пополнив актив на 44 очка. В текущем розыгрыше лиги валлийский клуб одержал 12 побед, восемь раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений.

Вместе с тем «лебеди» сейчас в неплохой форме. В четырех последних турах они одержали три виктории, существенно улучшив свои показатели. Отметим, что в двух минувших матчах лиги «Суонси Сити» обыграл «Вест Бромвич» (2:0) и «Ковентри Сити» (3:1).

«Фулхэм» уверенно лидирует в чемпионате. Лондонская команда заработала 73 балла за 34 сыгранных матча, что дает ей возможность опережать второе место на 11 очков.

По ходу этого сезона «дачники» допустили только пять поражений. В их активе 22 победы и семь ничьих, а также самая результативная атака – 84 забитых гола. Отмечаем, что «Фулхэм» выиграл три матча подряд в чемпионате: «Петерборо Юнайтед» (2:1), «Кардифф» (1:0) и «Блэкберн» (2:0).

Информация для ставок

  • «Фулхэм» побеждал «Суонси Сити» в 3 прошлых очных встречах
  • «Фулхэм» проиграл только один из последних 10 гостевых матчей всех турниров
  • В 3 из последних 5 встречах «Сток Сити» и «Фулхэма» прошла ставка ТБ(2,5)

Прогноз

В этой игре надежно выглядит ставка на победу «Фулхэма», которую букмекерская контора Фонбет предлагает сыграть по коэффициенту 1.76.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.99 1.43 2.01 1.88 1.57 2.51
Мелбет 1.85 2.06
1XBET 1.87 2.03
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 21:49
В этом матче вероятнее всего обе команды забьют. Удачи
izrafel
izrafel
сегодня в 16:39
Извините за каламбур, но известный и самобытный клуб Суонси Сити является этаким белым лебедем-вороной в нынешней английской Чемпионлиге. Который вместе со столичным Кардиффом Сити представляет экзотический Уэльс, где очень не любят выступать большинство завсегдатаев пердива. По политическим и географическим причинам...Так или иначе, а прекрасно видно, что "лебединый город" умело пользуется подобными обстоятельствами и постоянно доставляет оборонительные проблемы своим гостям.... Если рассматривать гостей, то они уже всем показали и доказали в действующем первенстве, что "дачники" достойны обратного выхода в АПЛ. Которые выглядят намного сильнее любого обывателя Чемпионшипа, правда, Фулхэм не редко чересчур увлекается атакующим созиданием. Забывая при этом отходить назад. Чем не так давно воспользовались многие команды... Букмекеры абсолютно не зря верят здесь в атакующие способности Суонси и не особо доверяют защите Фулхэма. Ведь единоличный лидер частенько выступает по веселому бразильскому принципу - "вы забьете нам сколько сможете, а мы вам сколько захотим". Считаю, что и данная дуэль не станет исключением в плане голепада, в результате которого хотя бы один мяч все же проникнет в сетку ворот лондонского клуба.
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