«Суонси Сити» — «Фулхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (08.03.2022)

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сегодня, 15:46

Ставки букмекеров

Изучив линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что гости идут фаворитами данной встречи. Ставки на победу «Суонси Сити» принимаются по коэффициенту 4.60, за ничью выставлена котировка 3.94, а самый вероятный исход победа «Фулхэма» отмечена в 1.76.

Аналитики также склоняются к результативному счету в этом противостоянии. Поставить на ТБ (2.5) голов предложено за 1.85, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Суонси Сити» зафиксировался на 16 месте чемпионата, пополнив актив на 44 очка. В текущем розыгрыше лиги валлийский клуб одержал 12 побед, восемь раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений.

Вместе с тем «лебеди» сейчас в неплохой форме. В четырех последних турах они одержали три виктории, существенно улучшив свои показатели. Отметим, что в двух минувших матчах лиги «Суонси Сити» обыграл «Вест Бромвич» (2:0) и «Ковентри Сити» (3:1).

«Фулхэм» уверенно лидирует в чемпионате. Лондонская команда заработала 73 балла за 34 сыгранных матча, что дает ей возможность опережать второе место на 11 очков.

По ходу этого сезона «дачники» допустили только пять поражений. В их активе 22 победы и семь ничьих, а также самая результативная атака – 84 забитых гола. Отмечаем, что «Фулхэм» выиграл три матча подряд в чемпионате: «Петерборо Юнайтед» (2:1), «Кардифф» (1:0) и «Блэкберн» (2:0).

Информация для ставок

«Фулхэм» побеждал «Суонси Сити» в 3 прошлых очных встречах

«Фулхэм» проиграл только один из последних 10 гостевых матчей всех турниров

В 3 из последних 5 встречах «Сток Сити» и «Фулхэма» прошла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

В этой игре надежно выглядит ставка на победу «Фулхэма», которую букмекерская контора Фонбет предлагает сыграть по коэффициенту 1.76.