Англия – Хорватия: прогноз на матч Евро-2020 (13.06.2021)

1623230839

сегодня, 12:27

13 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли» будет сыгран матч первого тура групповой стадии Евро-2020 между Англией и Хорватией.

Ставки букмекеров

Букмекеры склоняются к победе Англии, которая сыграет матч на домашней арене. Ставки с таким условием БК Бетсити сегодня принимает по коэффициенту 1.76. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.72, а победа Хорватии оценивается в 5.40.

Что касается голов, то здесь букмекеры не ожидают от команд открытого и результативного футбола. Исход ТМ(2,5) голов идет в линии БК по коэффициенту 1.66, ТБ (2,5) – 2.34.

Форма команд

Квалификацию к Евро-2020 Англия прошла на одном дыхании. В группе А команда одержала семь побед, уступив в гостях только Чехии (1:2), а 21 набранный балл позволил сборной с солидным отрывом выиграть первое место.

Накануне старта турнира подопечные Гарета Саутгейта провели две контрольных встречи. В этих поединках Англия с одинаковым счетом 1:0 обыграла дома сборные Австрии и Румынии.

Хорватия в отборочной кампании выступала в группе Е. Там «шашечные» набрали 17 очков, опередив в борьбе за первую позицию Уэльс, который отстал на три балла. В восьми играх хорваты взяли пять побед и две ничьи, при одном поражении.

Команда Златко Далича накануне Евро-2020 сыграла вничью с Арменией (1:1), а также с минимальным счетом уступила в гостях Бельгии (0:1).

Информация для ставок

• Англия выиграла 12 из 15 прошлых матчей во всех турнирах

• Англия не пропускала голы и побеждала в 6 предыдущих поединках

• Хорватия не выигрывала в 7 из 9 предыдущих поединков во всех соревнованиях

• В 3 прошлых очных встречах Англии и Хорватии больше 3 голов не забивалось

Прогноз

Англия показала убедительные результаты перед стартом Евро-2020. Сборная укомплектована молодыми и опытными футболистами, что позволяет ей надежно действовать в защите и добиваться положительных исходов. Такой стабильностью Хорватия сейчас похвастаться не может. Учитывая это, предлагаем рассмотреть комбинированную ставку на победу Англии и ТМ(3,5) по коэффициенту 2.00 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 5.85 на победу сборной России в матче Евро-2020 против команды Бельгии.