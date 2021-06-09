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Англия – Хорватия: прогноз на матч Евро-2020 (13.06.2021)

сегодня, 12:27

13 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли» будет сыгран матч первого тура групповой стадии Евро-2020 между Англией и Хорватией.

Евро-2020
Англия
Хорватия
- : -
13 июня 2021, 16:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.713.755.71
Лига Ставок 1.71 3.65 5.60
Фонбет 1.74 3.75 5.40
Мелбет 1.76 3.72 5.40
1XBET 1.76 3.72 5.40

Ставки букмекеров

Букмекеры склоняются к победе Англии, которая сыграет матч на домашней арене. Ставки с таким условием БК Бетсити сегодня принимает по коэффициенту 1.76. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.72, а победа Хорватии оценивается в 5.40.

Что касается голов, то здесь букмекеры не ожидают от команд открытого и результативного футбола. Исход ТМ(2,5) голов идет в линии БК по коэффициенту 1.66, ТБ(2,5) – 2.34.

Форма команд

Квалификацию к Евро-2020 Англия прошла на одном дыхании. В группе А команда одержала семь побед, уступив в гостях только Чехии (1:2), а 21 набранный балл позволил сборной с солидным отрывом выиграть первое место.

Накануне старта турнира подопечные Гарета Саутгейта провели две контрольных встречи. В этих поединках Англия с одинаковым счетом 1:0 обыграла дома сборные Австрии и Румынии.

Хорватия в отборочной кампании выступала в группе Е. Там «шашечные» набрали 17 очков, опередив в борьбе за первую позицию Уэльс, который отстал на три балла. В восьми играх хорваты взяли пять побед и две ничьи, при одном поражении.

Команда Златко Далича накануне Евро-2020 сыграла вничью с Арменией (1:1), а также с минимальным счетом уступила в гостях Бельгии (0:1).

Информация для ставок

• Англия выиграла 12 из 15 прошлых матчей во всех турнирах
• Англия не пропускала голы и побеждала в 6 предыдущих поединках
• Хорватия не выигрывала в 7 из 9 предыдущих поединков во всех соревнованиях
• В 3 прошлых очных встречах Англии и Хорватии больше 3 голов не забивалось

Прогноз

Англия показала убедительные результаты перед стартом Евро-2020. Сборная укомплектована молодыми и опытными футболистами, что позволяет ей надежно действовать в защите и добиваться положительных исходов. Такой стабильностью Хорватия сейчас похвастаться не может. Учитывая это, предлагаем рассмотреть комбинированную ставку на победу Англии и ТМ(3,5) по коэффициенту 2.00 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 5.85 на победу сборной России в матче Евро-2020 против команды Бельгии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.75 1.65 2.38
Лига Ставок 2.14 1.69 1.62 2.26
Мелбет 1.67 2.34
1XBET 1.67 2.34
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shlomo
shlomo
сегодня в 12:45
Почему то кажется, что будет ничейный результат
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