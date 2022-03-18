«Кристал Пэлас» — «Эвертон». Прогноз на матч кубка Англии (20.03.2022)

1647635579

вчера, 23:32

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 4.08 на победу «ирисок». В случае победы «Кристал Пэласа» залетит коэффициент 1.97. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.52.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 2.15. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять также за 1.7. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

«Кристал Пэлас» в рамках 1/8 финала сражался дома со «Сток Сити» и добыл минимальную победу со счетом (2:1). В чемпионате Англии команда также выглядит уверенно, в минувших двух турах сумел набрать четыре очка благодаря победе над «Вулверхэмптоном» (2:0) и нулевой ничьей с «Манчестер Сити».

«Эвертон» сейчас не в самой лучшей игровой форме. Команда борется за выживание в АПЛ и после 27 поединков занимает 17 место в таблице. Правда в последнем туре коллектив порадовал своих болельщиков и в меньшинстве обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счетом (1:0). В кубке же клуб без проблем прошел «Борхэм Вуд» (2:0).

Информация для ставок

«Кристал Пэлас» не проигрывает пять игр кряду (три победы и две ничьих)

У «Эвертона» четыре поражения в последних шести встречах

Четыре минувших очных поединка завершились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних матчей и «Кристал Пэласа» и «Эвертона» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ждет равный поединок без тотального преимущества одной из команд. Большого количества голов здесь не ожидаем, поэтому предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7.